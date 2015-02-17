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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

بنا بر اعلام اداره کل ثبت احوال/

املش بیشترین و انزلی کمترین نرخ ازدواج در استان گیلان را دارند

املش بیشترین و انزلی کمترین نرخ ازدواج در استان گیلان را دارند

رشت- بنابر آمار ارائه شده توسط اداره کل ثبت احوال گیلان، شهرستان املش با ۱۷.۷ و شهرستان انزلی با ۷.۷ در هر هزار نفر جمعیت، بیشترین و کمترین نرخ ازدواج را تا پایان آذر ماه ۹۳ در استان گیلان داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال استان گیلان،بنابر این آمار تعداد کل ازدواجهای ثبت شده در این استان ۱۷ هزار و ۶۹۳ مورد بوده که از این میزان، ۱۱ هزار و ۹۰۷ مورد به ازدواج شهری و ۵ هزار و ۷۸۶ مورد به ازدواج روستایی مربوط می شود.

آمار جالب درباره این ازدواج ها اینکه بیشترین ازدواج های ثبت شده در ۹ ماهه سال ۹۳ مربوط به زوجین همسن بوده و پس از آن زوجین با اختلاف سن دو سال، سه سال و یک سال بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

همچنین میانگین سن ازدواج در مردان ۲۸.۵ و در زنان ۲۴.۵ بوده است.

کل ولادت های ثبت شده در این استان ۲۲ هزار و ۲۶۶ مورد گزارش شده که از این میزان، ۱۲ هزار و ۴۷۴ نفر نوزاد پسر و ۱۱ هزار و ۷۹۲ نفر نوزاد دختر بوده اند.

بیشترین نام ثبت شده برای نوزادان پسر، امیر علی و برای نوزادان دختر فاطمه بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، تعداد کل طلاق های ثبت شده در این ۹ ماه ۴ هزار و ۹۴۳ مورد گزارش شده که بیشترین این طلاقها مربوط به زوجهایی بوده که کمتر از دو سال با هم زندگی کرده اند.

کد مطلب 2499769

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