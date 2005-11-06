ناتوار سينگ : هند ممكن است برموضع خود درباره ايران تجديدنظر كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ناتوار سينگ وزيرامورخارجه هند اظهارداشت : اگر قطعنامه اي در آژانس بين المللي انرژي اتمي صادر شود كه لحن آن شديد تراز قطعنامه قبلي باشد و در آن گفته شود كه برنامه هسته اي ايران بايد به شوراي امنيت سازمان ملل برود ، من مي توانم به عنوان وزيرامورخارجه هند به شما بگويم كه توصيه من به دولت اين خواهد بود كه در راي خود تجديد نظر كنيم .

وي خاطر نشان كرد كه دهلي نو در نشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 24 نوامبردر وين برگزار خواهدشد براساس منافع ملي حياتي خود راي خواهد داد .

اين اظهار نظر در حالي ابراز مي گردد كه چندي پيش روزنامه ايندين اكسپرس چاپ دهلي نو درگزارشي نوشت كه احزاب چپ در اين كشور مصمم هستند، اگر دولت هند در راي گيري نوامبر آينده شوراي حكام آژانس در وين موضع خود را در مورد ايران تغيير ندهد، اين مسئله در پارلمان هند مطرح كنند.



احزاب چپ هند به نتيجه رسيده اند كه تنها اين تهديد مي تواند دولت هند را از دادن راي عليه ايران بازدارد. اين احزاب فكر مي كنند با توجه به اينكه تعداد اعضاي احزاب چپ در لوك سابا (مجلس ملي هند)حدود يك صد نفر مي باشد و احزاب ساماج وادي و جاناتا دال سكولار نيز در اين مسئله از احزاب حمايت مي كنند، آنها از توان كافي در پارلمان براي مقابله با دولت برخوردار مي باشند.

اگرچه احزاب چپ برسر اين مسئله حمايت خود را از دولت ائتلاف مترقي متحد پس نخواهند گرفت، اما از ميزان همكاري خود با آن خواهند كاست و منبعد حمايت اين احزاب تنها مورد به مورد خواهد بود. در نشست مورخ 5 آبانماه كميته همآهنگي احزاب چپ و دولت ائتلاف مترقي متحد، تصميمي اتخاذ شد كه اين مسئله پس از مراجعت ناتوار سينگ وزير خارجه هند، از مسكو با او بررسي شود.



گفتني است هند به همراه 22 كشور عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي (كه در مجموع 35 عضو دارد) در ماه سپتامبر به قطعنامه ضد ايراني آژانس راي مثبت داد .

