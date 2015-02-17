مقابله با حوادث برای امدادگران هلال احمر به مثابه جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین معزی در دیدار با مدیر عامل و مسئولان شرکت هلی کوپتری نوید با بیان اینکه فعالیت های پروازی دید گسترده ای را در انسان ایجاد می کند، افزود: شما به عنوان فعالان این عرصه به دور از اهداف مادی و با نیت قرب به خداوند افتخار خدمت به مردم به ویژه انسان های رنج دیده و درگیر حوادث را پیدا کرده اید.

وی تصریح کرد: در واقع در شرایطی که امکان کمک رسانی به افراد آسیب دیده محدود می شود، این شما هستید که با تکیه بر توان و تخصص خود در این راه قدم می گذارید.

حجت الاسلام والمسلمین معزی افزود: حوادث به نوعی جنگ محسوب می شود که امدادگران و فعالان در جمعیت هلال احمر با شجاعت خویش با آن دسته و پنجه نرم می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این فعالیت ها با وجود تحریم هایی که علیه کشور انجام شده قابل ستایش و تقدیر است و شما با پشت سر گذاشتن این تحریم ها به خوبی در این عرصه وارد و با آن مقابله نموده اید.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر بیان داشت: در واقع تحریم ها به نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود که با روحیه بالا‏ خلاقیت و جهت گیری اهداف به سوی خداوند باید به خوبی پشت سر گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه فعالان در امداد هوایی از جان خویش مایه می گذارند، اظهار داشت: به طور حتم دعای امام (ره)، مقام معظم رهبری «مدظه العالی» و شهدای گرانقدر اسلام بدرقه شما انسان های خدمتگزار به کشور خواهد بود.

آمادگی صد درصدی هلی کوپترهای شرکت نوید برای پرواز

مدیر عامل شرکت هلی کوپتری نوید نیز در جریان این دیدار با شرح مختصری از فعالیت های این شرکت، گفت: ما در شرکت هلی کوپتری نوید ترکیبی از نیروهای با تجربه و جوان را داریم که بهترین خدمات را از سوی آنها دریافت کرده ایم.

کاپیتان رحمان قضات افزود: در واقع استاندارهای شرکت در حد بالایی قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از شرکت های قطب در سازمان هواپیمایی کشور به حساب می آییم.

وی به آمادگی ۱۰۰ درصدی هلی کوپترهای شرکت اشاره کرد و افزود: ایده آل آمادگی پرواز در شرکت های هلی کوپتری جهان ۷۵ درصد است و این در حالی است که شرکت نوید با وجود مشکلات خاص و کمبود اعتبارات این آمادگی را به ۱۰۰ درصد رسانده است که در دنیا بی نظیر محسوب می شود.