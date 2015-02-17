به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حمزه موج بافها کچویی رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جوادآباد بزرگترین بخش استان تهران است و با یکهزار و 410 کیلومتر مربع وسعت و همجواری با سه استان سمنان، قم و اصفهان این شهر را نسبت به شهرهای همجوار متمایز کرده و می توانیم ادعا کنیم جواد آباد مرکز استان جدید «خرداد» باشد.

وی افزود: امروز به همت مسئولان شهری، پذیرای پروژه های عظیم عمرانی همچون «ایران مینیا تور»، مرکز آموزش انتظامی شرق استان تهران، «نیروگاه برق خورشیدی» هستیم که کارهای مطالعاتی شان انجام شده و با حضور بخش خصوصی وارد مشارکت شده ایم تا این کارها انجام شود.

موج بافها کچویی بیان داشت: وجود آزاده راه قم - گرمسار، کمربندی آنتن اتصالی استان تهران که اتوبان شهید بابایی را به اتوبان قم - گرمسار وصل می کند و آزادراه آبیک قزوین که از کنار جواد آباد می گذرد، باعث می شود که جواد آباد رو به آبادانی برود.

وی ادامه داد: محورهایی شامل داشتن هوای سالم، دور بودن از شلوغی شهر و ازدحام جمعیت، در مجاورت سه استان بودن و فضای مناسب توسعه شهری می تواند زمینه ساز مرکز استان بودن جواد آباد باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد تصریح کرد: همه این مسائل از جمله آنتن اتصالی، آزادراه قم - گرمسار و... بعد از پنج سال همه مسئولان را به این نتیجه خواهد رساند که جوادآباد مرکز استان شود.

وی در پایان گفت: از مهدی کچویی شهردار کمال تشکر را داریم که منشاء خیر و برکت در زمینه های عمرانی جوادآباد بوده است و با کارهای انجام شده، جواد آباد را به همه شناساند.