فراخوان اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره همزمان با سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال ۱۳۹۳ و با همکاری دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

موضوعات این جشنواره کتاب، لوازم التحریر، اسباب‌بازی و سرگرمی است و در رشته‌های تصویرگری، صفحه آرایی، ویراستاری، طراحی و... به فعالیت می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ به صندوق الکترونیکی majame@farhang.gov.ir و یا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، پلاک ۷ طبقه اول کدپستی ۱۵۸۹۷۴۶۵۱۱ ارسال کنند.

رگزیدگان این جشنواره در خرداد ۱۳۹۴ معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد.