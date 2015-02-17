  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

فراخوان اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی

فراخوان اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی

فراخوان نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی و رویکرد کودک و خانواده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره همزمان با سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال ۱۳۹۳ و با همکاری دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

موضوعات این جشنواره کتاب، لوازم التحریر، اسباب‌بازی و سرگرمی است و در رشته‌های تصویرگری، صفحه آرایی، ویراستاری، طراحی و... به فعالیت می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا تاریخ  ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ به صندوق الکترونیکی majame@farhang.gov.ir  و یا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، پلاک ۷ طبقه اول کدپستی ۱۵۸۹۷۴۶۵۱۱ ارسال کنند.

رگزیدگان این جشنواره در خرداد ۱۳۹۴ معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 2499783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها