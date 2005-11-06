لوموند: ايران سياست يك بام و دوهوا را در پيش گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي "لوموند" در مطلبي به نقل ازخبرگزاري هاي رسمي "ايرنا" و "مهر" اعلام كرد كه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در نامه اي به وزيران خارجه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان بر لزوم انجام مذاكره تاكيد كرد.

به گفته مقامات ديپلماتيك، اين نامه عصر يكشنبه ازسوي شوراي عالي امنيت ملي به سفراي سه كشور اروپايي در تهران تحويل داده شد.

به نوشته اين روزنامه فرانسوي، مذاكرات بين ايران و اتحاديه اروپا در ماه اوت زماني كه جمهوري اسلامي تبديل اورانيوم را ازسرگرفت و محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران انتخاب شد، متوقف گرديد.

لاريجاني در اين نامه با ارزيابي گفت وگوهاي گذشته، اظهار داشت كه "ايران از انجام مذاكرات معقول و سازنده در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي استقبال مي كند".

لوموند درادامه آورده است : اين اولين واكنش رسمي لاريجاني در برابر اتحاديه اروپا به شمارمي رود. لاريجاني پس از انتخابات رياست جمهوري به عنوان جانشين حسن روحاني برگزيده شد. روحاني توانست به مدت دو سال مذاكره با اروپاييان را حفظ كند.

اين رسانه غربي در بخش ديگري از اين نوشتار با مقايسه مسئولين پرونده هسته اي كشورمان تاكيد نمود :اين احتمال وجود دارد كه درنامه لاريجاني، البته اگر پيشنهادهاي قابل توجهي درآن باشد ، اروپاييان را به ازسرگيري مذاكرات قانع كند. اروپاييان اعلام كرده اند كه مذاكرات ازسرگرفته نخواهد شد مگر اينكه ايرانيان به فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم و همچنين تبديل اورانيوم كه ازقسمتي فرآيندغني سازي است، به طور كامل دست بردارند.

علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت در اين نامه ضمن ارزيابي روند تعاملات گذشته با استقبال از انجام مذاكرات معقول و سازنده در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي، ضرورت دستيابي جمهوري اسلامي ايران به حقوق مشروع و قانوني ملت و تامين منافع ملي كشور را مورد تاكيد قرار داده است

اين درحاليست كه خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد: يك ديپلمات اروپايي درخواست امروز ايران مبني بر آغاز مذاكرات هسته اي با اتحاديه اروپا را غيرقابل قبول خواند و گفت: ايران هنوز تمام فعاليت هاي هسته اي خود را معلق نكرده است.

اين ديپلمات كه به نام وي اشاره اي نشده و اين خبرگزاري وي را ديپلمات يكي از سه كشور اتحاديه اروپايي طرف مذاكره با ايران معرفي كرده ، درباره اينكه آيا مذاكرات هسته اي برسر اعطاي امتيازات تجاري و منافع ديگر به ايران در ازاي تضمين تهران مبني برعدم دستيابي به تسليحات هسته اي ازسر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: "نه، قطعا اين مذاكرات از سر گرفته نخواهد شد".