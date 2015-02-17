تصویب دستورالعمل حضور هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل نحوه استفاده از تصویر هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات، پس از بررسی کارشناسان و متولیان امر، با هدف تبیین چارچوبها و شرایط و به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی تصویب شد.
پس از بررسی و بازنگری ضوابط مربوط به تبلیغات، مجوز حضور چهرههای هنری، ورزشی در تبلیغات تجاری محصولات و تولیدات داخلی صادر شد و با بررسی کارشناسان و صاحبنظران امر تبلیغات برای نظارت بیشتر و ارایه راهکارهای مناسب، این دستورالعمل تهیه و به تصویب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی رسید.
دستورالعمل یاد شده به استناد بند «ب» از ماده ۱۲ آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در خصوص چگونگی استفاده از شخصیتهای فرهنگی کشور در آگهیها، تنظیم و تدوین و در جلسه ۷۵ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، استفاده از حضور چهرههای هنری، ورزشی در تبلیغ محصولات و تولیدات داخلی، در راستای تأکید بر تحقق شعار سال ۱۳۹۳ با عنوان «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، روح حاکم بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توجه، باور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی صورت گرفته است.
دستورالعمل نحوه استفاده از تصویر هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات را میتوانید اینجا ببینید.
در خبری دیگر از دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احساناله حجتی، مدیرکل این دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی با اعلام اینکه کانونهای آگهی و تبلیغاتی میتوانند برای ادامه فعالیت خود مجوز دایمی دریافت کنند، گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه هفتاد و سومین جلسه کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی و با هدف صرفهجویی در وقت و هزینه متقاضیان تمدید مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه انتظار میرود با اجرای این مصوبه، رویه صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام و رضایتمندی بیشتری از سوی متقاضیان حاصل شود، به مصوبه هفتاد و سومین جلسه کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور اشاره و تصریح کرد: پروانه فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، در ابتدا با اعتبار یک سال، سپس به ترتیب سه و پنج سال تمدید میشود و پس از ۵ سال نیز این مجوز به صورت دایمی صادر خواهد شد.
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