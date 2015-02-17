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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۵۶

دستگیری جاعلان چک پول های تقلبی در جنوب تهران

دستگیری جاعلان چک پول های تقلبی در جنوب تهران

رئیس کلانتری 160 خزانه از دستگیری جاعلان و توزیع کنندگان چک پول های جعلی در محله خزانه تهران خبر داد.

سرهنگ احمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب چندین خبر مبنی بر توزیع چك پول جعلی پنجاه هزار تومانی توسط فرد یا افرادی در محدوده فروشگاه های زنجیره ای سطح محله، بررسی موضوع در دستور كار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی، متهمان که "حشمت"،"شهاب"و "کرامت" نام داشتند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از آنان 9 قطعه تراول 50 هزار تومانی کشف و به مقر پلیس انتقال داده شدند.

سرهنگ صالحی در ادامه تصریح کرد: متهمان در ابتدا منکر بزه انتصابی بودند که پس از ارائه دلایل و مستندات کافی به بزه انتصابی معترف شدند.

کلانتر 160 خزانه در پایان ضمن اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل بعدی تحویل مقام قضائی شدند در این خصوص به شهروندان هشدار داد: سعی شود در هنگام داد و ستد از اصالت وجه های دریافتی اطمینان حاصل شود و با افرادی كه مورد اعتماد نیستند مراوده مالی نداشته باشید

کد مطلب 2499830

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