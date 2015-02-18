وقف برای امور قرآنی در اصفهان نادر است

حجت‌الاسلام رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره‌های حفظ قرآن کریم در سال جاری در جوار امامزادگان استان اصفهان اظهار داشت: این دوره حفظ قرآن با حضور ۵۰۰ مربی آموزش قرآن در بیش از ۳۰۰ امامزاده استان اصفهان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در دوره‌های حفظ قرآن کریم استان اصفهان بیش از ۲۲ هزار نفر شرکت کرده‌اند، افزود: حفظ سه جزء از قرآن مجید در دستور کار دوره‌های آموزشی حفظ قرآن بوده است.

مدیرکل اوقاف و امرو خیریه استان اصفهان با بیان اینکه آزمون کتبی دوره‌های حفظ قرآن مجید سال ۹۳ در اصفهان برگزار خواهد شد، ادامه داد: این آزمون ۱۵ اسفندماه همزمان با سراسر استان در تمام شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری دوره آموزشی حفظ قرآن مجید را خارج کردن قرآن از محجوریت در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر در جامعه ما آنطور که باید به قرآن و یادگیری آن توجه کافی نمی‌شود.

حجت‌الاسلام صادقی فرهنگسازی برای افزایش نیت واقفان برای امور قرآنی را از دیگر اهداف اجرای دوره‌‌های آموزش قرآن در جوار امام زادگان عنوان کرد و اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در استان اصفهان وقف برای امور قرآنی نادر است و ضروری است که واقفان به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند.