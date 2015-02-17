۶ اکیپ راههای مازندران را خط کشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمدزاده عصر سه شنبه در بازدید از پروژه های راههای استان اقدامات گسترده خط كشي در سطح محورهاي اصلي، شرياني استان از جمله محور كندوان، هراز، سوادكوه و ساري _ كياسر خبر داد.

وي يكي از اهداف اجراي خط كشي در سطح محورها را تعيين محدوديتهاي حركت براي هريك از كاربران عنوان کرد و ر ادامه به خط كشي گردنه هاي كوهستاني و برفگير استان اشاره و تصريح کرد : با توجه به بارش هاي باران و برف و نمك پاشي در سطح محورها و گردنه هاي برفگير فعاليتهاي گسترده اي توسط اين اداره كل جهت ترميم و احياء خط كشي اين محورها در دستور كار قرار گرفته است.

رئيس اداره ايمني، ترافيك و حريم راهها اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران عنوان کرد: علائم جاده اي در افزايش ضريب ايمني راهها نقش موثري دارند.

سيد محمد نظري با بيان اين مطلب افزود : علائم از نظر استقرار و جانمايي بر دو نوع افقي (‌ از قبيل چشم گربه اي، خط كشي، هاشورها و ... ) و عمودي (از قبيل تابلوهاي اطلاعاتي، اخباري، انتظامي و... و. ) بوده كه به عنوان زبان گوياي جاده ها محسوب مي شوند.

وي با اعلام نقش علائم در ايمني محورها تاكيد کرد: از آنجا كه تهيه علائم از محل اعتبارات ملي بوده، لذا حفظ و صيانت از آنان موجب حفظ سرمايه ملي محسوب كه همانا يكي از وظايف ذاتي همه آحاد ملت بوده و همينطور سبب ايجاد انگيزه و تلاش بيشتر راهداران در نگهداري از راهها مي شود.

رئيس اداره ايمني، ترافيك و حريم راهها اداره كل راه و شهرسازي مازندران ضمن برشمردن اقدامات وسيع اين اداره كل در زمينه ايمني محورهاي استان تصريح کرد: پاكسازي و زيبا سازي حريم راهها، نصب تابلوهايvsl (نمايش سرعت متغير بسته به شرايط جاده)، نصب تابلو هاي ورودي استان (تعيين مسير، كيلومتر شمار) نصب دوربين هاي نظارت تصويري– نصب تابلو هاي فلورسنتي جهت آشكار سازي نقاط پر حادثه ، تقويت علائم افقي وعمودي، بهبود وضعيت حفاظ ها و نگهداري روشنايي محورها، ايمن سازي و ساماندهي نقاط پرحادثه، خط كشي و لكه گيري، شستشو و ترميم علائم، جمع آوري لاشه حيواني و زباله در سطح محورها از جمله فعاليت هايي ايمن سازي است كه به طور گسترده توسط راهداران پرتلاش در حال انجام است.