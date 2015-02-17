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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

سخنگوی وزارت خارجه تونس:

حامی گفتگو میان گروههای لیبیایی با نظارت سازمان ملل هستیم

حامی گفتگو میان گروههای لیبیایی با نظارت سازمان ملل هستیم

سخنگوی وزارت خارجه تونس از حمایت این کشور از گفتگو میان گروههای لیبیایی برای دستیابی به راهکار سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، مختار الشواشی سخنگوی وزارت خارجه تونس گفت: ما درخواست مصر از سازمان ملل برای دخالت نظامی در لیبی را درک می کنیم و از هر قطعنامه های که از سوی سازمان ملل صادر شود حمایت می کنیم.

وی افزود: تونس از گفتگو میان گروههای لیبیایی برای رسیدن به راهکار سیاسی برای بحران لیبی و آشتی ملی و توافق ملی که گفتگویی با نظارت سازمان ملل است، حمایت می کند.تونس به تلاشها برای فراهم آوردن شرایط موفقیت گفتگو ادامه می دهد.

شایان ذکر است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواستار صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت درباره تشکیل ائتلاف در لیبی برای مبارزه با داعش شده بود.

این در حالی است که گذرگاه مرزی راس جدیر روز سه شنبه برای سومین روز متوالی بسته است.

کد مطلب 2499838

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