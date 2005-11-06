به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بي بي سي، بورس تهران درطي چند ماه گذشته افت و خيزهاي فراواني داشته كه اكنون مي توان آن را يك بحران دانست و انتظار مي رود اين بحران در كوتاه مدت ادامه داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، بازاربورس نبض اقتصادي هر كشور است كه شاخص مناسبي براي سنجش شرايط

اقتصادي آن كشور به حساب آيد. اما هر چند كه نوسانات در بازار بورس امري طبيعي است و براي پويايي و جريان هر بورسي لازم است، اما شرايط بورس تهران در حال حاضر از حالت طبيعي يك بورس خارج شده است و وضعيت نگران كننده اي به خود گرفته است.

به گزارش بي بي سي، از زمانيكه نوسانات و نقصانهاي بازار بورس تهران بر اقتصاد ايران تاثير گذاشت،دولت و متخصصان مجبور شدند تا نسبت به اين شرايط عكس العمل نشان دهند وموضوع بازار بورس را به طور جدي تر دنبال كنند و اكنون اين مساله به يكي از مهمترين مباحث اقتصادي ايران تبديل شده است.

بي بي سي معتقد است به منظور رفع بحران بورس تهران، نگرشي آرام و دراز مدت و توجه خاص به اين موضوع كه اقتصاد ايران در چه جهتي حركت مي كند، مورد نياز است. البته اين بدان معنا نيست كه اين امر واكنش كوتاه مدت براي از بين بردن اين بحران را نفي مي كند، بلكه برعكس اقدامات آرام براي اصلاح روشها و جلوگيري از رويداد چنين حوادثي لازم است.



به منظور رفع اين بحران تلاشهاي زيادي لازم است، ابتدا بايد دليل اينكه بازار بورس تهران بعد از دو سال رونق و رشد شاخصها به يك باره با ركود مواجه شده است را مشخص كرد.

در حاليكه تعريف آشنا و ساده از بازار بورس مكاني است كه افراد مي توانند به منظور دريافت سودهاي اجتماعي و شخصي از سرمايه هاي خود استفاده كنند، اما تبيين دلايل افت بورس تهران ابعادي بسيار فراتر از انگيزه هاي شخصي و اجتماعي دارد.



دلايل بسياري از جمله عوامل داخلي و همچنين شرايط بين المللي را مي توان براي ركود بازار بورس ذكركرد. مهمترين اين دلايل عبارتند از: مناقشه هسته اي ايران، جو رواني كاذب نسبت به ديدگاه هاي دولت جديد نسبت به بازار سرمايه، و نهايتا نا آشنايي فعالان اقتصادي با سياستهاي تيم اقتصادي جديد مي باشد.

موضوع انرژي هسته اي و تصميم هيات رئيسه آژانس بين المللي انرژي هسته اي بر عليه ايران يكي از مهمترين دلايل كاهش شاخصهاي بورس تهران به شمار مي رود، كه اين امر ترس و نگراني را در ميان سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي ايجاد كرد.

عامل ديگر كه كمتر به آن پرداخته مي شود مسائلي است كه به زمان انتخابات رياست جمهوري برمي گردد و آن جو رواني كاذبي است كه نسبت به ديدگاه هاي دولت جديد ايران نسبت به بورس به وجود آمد اما بعدا تمامي آنها نادرست از كار درآمد، اما اثرات آن جو رواني كاذب همچنان در ميان فعالان اقتصادي و سرمايه داران وجود دارد.

بي بي سي دليل ديگر ركود بورس تهران را نا آشنايي فعالان اقتصادي با تيم اقتصادي دولت و سياستهاي آن مي داند. همچنين متوسل شدن تيم جديد اقتصادي به بسياري تغييرات در مديريتها كه لاجرم به مجموعه اي از تعييرات در شيوه ها و هدفهاي بورس و بازار سرمايه ختم مي شود، از ديگر دلايل ركود بازار از زمان آغاز به كار دولت جديد مي داند.