آموزش روستاییان برای كشاورزی پايدار در حوضه درياچه ارومیه

حميد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحران درياچه اروميه به عنوان بزرگترين چالش زيست محيطي آذربايجان اشاره كرد و افزود: خشك شدن كامل درياچه اروميه بروز ريزگردهاي نمكي را به همراه خواهد داشت و قطعا در پي آن مشكلاتي براي مردم منطقه ايجاد مي شود.

وي با بيان اينكه احياي درياچه اروميه به عهده ستاد احياي اين درياچه است اظهار كرد: اما اداره كل آذربايجان شرقي كه در حوضه شرقي درياچه فعاليت مي كند با همكاري جهاد كشاورزي و آب منطقه اي استان همگام با برنامه هاي اين ستاد پيش مي رود.

قاسمي ادامه داد: در طول سال هاي اخير به طور متوسط سالانه حدود 30 تا 40 سانتي متر از ارتفاع آبي درياچه اروميه كاهش مي يافت اما امسال به دليل بارندگي هاي مناسب در پاييز علاوه بر اينكه اين ميزان كاهش را نداشتيم 5 سانتي متر نيز بر ارتفاع درياچه افزوده شده است.

ايجاد مركز هماهنگي پايش آينده پژوهي درياچه اروميه

مدير كل محيط زيست آذربايجان شرقي در ادامه به ايجاد مركز هماهنگي پايش آينده پژوهي درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: با تجهيز اين مركز آب درياچه اروميه به طور مداوم پايش مي شود و پارامترهاي مختلف شوري و فيزيكي آب پايش مي شود.

وي ادامه داد: قرار است 5 ايستگاه پايش و اندازه گيري در حاشيه درياچه نصب شود و اطلاعات به دست آمده به صورت آن لاين به مركز منتقل مي شود ، در صورت تامين اعتبارات لازم اين مركز تا تيرماه سال آينده تجهيز مي شود.

قاسمي گفت: براي تجهيز اين مركز بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شده است كه براي فاز اول 500 ميليون تومان اعتبار پيش بيني شده بود كه مبلغي تخصيص نيافت و تاكنون از اداره كل محيط زيست استان آذربايجان شرقي از اعتبارات ملی و استاني خود براي ايجاد اين مركز استفاده كرده است.

وي افزود: همچنين تثبيت نمك در حوضه درياچه اروميه با اجراي پاشش مالچ هاي بيولوژيكي و كاشت گياهان بومي شور پسند از ديگر برنامه هاي در دست اجرا است كه در حال مشخص كردن پيمانكار هستيم و در صورت تامين اعتبار كار بزودی آغاز مي شود.

قاسمي با اشاره به اهميت برگزاری نمايشگاه محيط زيست در بالا بردن فرهنگ زيست محيطي مردم گفت: در صدد هستيم تمام چالش هاي زيست محيطي استان را به صورت پوستر و يا پخش از تلويزيون به نمايش بگذاريم.

وي اظهار كرد: آلودگي هواي تبريز، توليد آلودگي نيروگاه هاي تبريز و بناب به دليل استفاده از مازوت از ديگر مشكلات و چالش هاي زيست محيطي استان است كه در نمايشگاه به آن پرداخته مي شود.

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست 2 تا 5 اسفند 93 در محل دائمی نمايشگاه هاي تهران برگزار مي شود.