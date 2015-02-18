خطرناک ترین مارهای جهان

مجله مهر - کیوان ابراهیمی: مارها موجودات آب زیرکاهی هستند و حتی سوال پرسیدن در مورد آن ها می تواند ذهن شما را اذیت کرده و قلقلک دهد. یکی از مخاطبین ما پرسیده «به چه علت مارهای کبری، خطرناک ترین مارها هستند؟» جواب این است که کبری ها خطرناک ترین مارها نیستند، بلکه این لقب از آنِ گونه ای از مارها به نام «تایپان خاکی» می باشد. کیت جکسون، جانورشناسی در کالج ویتمن واشنگتن می گوید: «تایپان ها سمی ترین سم را دارند و در هر بار گزش، بیشترین مقدار سم را به طعمه خود تزریق می کنند.» این مار بومی کشور استرالیا، «مار سخت و خشن» نیز نامیده می شود و بر اساس اطلاعاتی که باغ وحش استرالیا منتشر کرده، مقدار سمی که این مار در هر بار گزش بیرون می ریزد، برای کشتن صد مرد بالغ کافی است.

معیار اندازه گیری استاندارد مورد استفاده برای محاسبه قدرت زهر، «دور کشندگی» نام دارد و با عبارت LD50 تعریف می شود. LD50 یعنی چه میزان سم لازم است تا نصف جمعیت حیوانات آزمایشگاهی (معمولا موش) را بکشد. هر چه این مقدار کمتر باشد، به معنی قوی تر بودن سم است. اگر سم یک مار خاصیت نوروتوکسیک (خاصیت سمی مربوط به اعصاب) را داشته باشد، ابتدا عضلات طعمه را فلج کرده و منجر به ایست تنفسی می شود. سم های با خاصیت هموتوکسیک نیز با از بین بردن بافت های بدن، قربانی را هلاک می کنند. مرکز تحقیقات سم استرالیا، مقدار LD۵۰ مربوط به ۲۵ گونه از سمی ترین مارها را اندازه گیری کرده و بدین ترتیب پنج گونه زیر را در صدر فهرست خطرناک ترین آن ها قرار داده است: تایپان خاکی، مار قهوه ای شرقی، تایپان ساحلی، مار ببری، مار ببری سیاه.

بر اساس آمارها، سالانه در جهان ۱۲۵ هزار نفر بر اثر نیش مارها می میرند. در آمریکا نیمی از گزش ها اتفاقی و تصادفی است و نیمی از آن ها نیز مربوط به افرادی است که بطور تعمدی با مارها سر و کار دارند. جکسون سیفرت و استیون سیفرت، محققان مرکز سم و داروی نیو مکزیکو عقیده دارند که اوضاع همیشه به همین راحتی نیست و نمیتوان همواره اینقدر ساده نتیجه گیری کرد. آن ها می گویند: «فاکتورهای دیگری نیز در میزان خطرناک بودن سم یک مار تاثیر دارند، مثلا در دسترس بودن امکانات بهداشتی یا میزان مراقبت های موثر مقابله با سم بعد از گزش. در واقع سمی ترین مار برای شما، همان ماری هست که شما را نیش می زند!»

ناحیه قرمز محدوده پراکندگی مار تایپان خاکی