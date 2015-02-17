  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۱۸

تعویض کنیستر خودروها به صورت نمادین در نمایشگاه محیط زیست

تعویض کنیستر خودروها به صورت نمادین در نمایشگاه محیط زیست

کنیستر یا همان قطعه جاذب بخارات بنزین در خودرو در تعدادی از تاکسی‌های تهران برای نخستین بار در اقدامی نمادین، در نمایشگاه بین المللی محیط زیست به طور رایگان تعویض می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان اورند پلاستیک گفت: کنیستر قطعه ای در خودرو است که نقش اساسی در جلوگیری از انتشار بخارات بنزین از باک خودروها به محیط و کاهش آلودگی هوا دارد و تعویض دوره ای آن با توجه به عمر محدود قطعه بر روی خودرو الزامی است.

حمیدرضا صمدی تاکید کرد: متاسفانه مردم اطلاع ندارند که این قطعه چه نقشی در کاهش آلودگی  هوا دارد و مهمتر اینکه قابل تعویض است بنابراین یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان اورند پلاستیک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ارایه اگاهی به مردم و تعویض نمادین آن بر روی چند خودرو است.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم پیشنهاد دادیم فضایی ایجاد کنند تا در روز سوم نمایشگاه تعویض کنتسر بر روی چند تاکسی انجام شود و بر این اساس قرار است هماهنگی با تاکسی ها، تهیه قطعه ، اوردن افراد متخصص برای تعویض و تجهیزات لازم برای این منظور را سازمان اورند پلاستیک انجام دهد.

صمدی افزود: اورند پلاستیک تولید کننده طراح و تولید کننده سیستم های سوخت رسانی مطابق بااستانداردهای روز دنیا  بوده و برای اولین بار این شرکت سیستم های سوخت پلیمری یورو۴ را به  خودروسازان داخلی معرفی کرد بنابراین این نمایشگاه نیز فرصت مناسبی برای شناساندن بیشتر و بهتر آن به شهروندان است.

وی با بیان اینکه  باک ۶ لایه پلیمری نیز از دیگرمحصولاتی است که در نمایشگاه ارایه می شود گفت: این باک ها تا حد بسیار زیادی مانع انتشار بخار بنزین به محیط می شوند و خودروهایی که در کشورهای پیشرفته قادر به اخذ استاندارد یورو ۴ و بالاتراز آن را دارند ازسیستم  های سوخت پلیمری استفاده می کنند .

به گفته وی محصولات تولیدی اورند پلاستیک استاندارد قادر به اخذ استانداردهای آلایندگی یورو ۴ تا یورو ۶ هستند.

صمدی اظهار کرد: با توجه به اهمیت داشتن هوای پاک ، سازمان اورند پلاستیک زیربنای فعالیت های خود را بر اساس شاخص های زیست محیطی بنا کرده و شعار این سازمان نیز "آسمان آبی هدیه ما" است.

وی تاکید کرد: هوا و محیط زیست مقوله ای هستند که اگر از دست بروند جایگزینی ندارند بنابراین باید با تمام توان  و داشته های خود را حفظ کنیم که با توجه به نیاز به فرهنگ سازی برای این مهم نمایشگاه محیط زیست فرصت مناسبی برای این کار است.  و قطعات حفظ و نگهداری محیط زیست تنها در دست دولت و دولتمردان ما نیست . فرد فرد ما می بایست به نوبه خود در صحنه حضور داشته باشیم.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور سازمان‌ها، نهادها، تشکل های مردمی زیست محیطی و صنایع و شرکت های مرتبط با محیط زیست با شعار "اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی" از ۲ تا ۵ اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2499851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها