تعویض کنیستر خودروها به صورت نمادین در نمایشگاه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان اورند پلاستیک گفت: کنیستر قطعه ای در خودرو است که نقش اساسی در جلوگیری از انتشار بخارات بنزین از باک خودروها به محیط و کاهش آلودگی هوا دارد و تعویض دوره ای آن با توجه به عمر محدود قطعه بر روی خودرو الزامی است.

حمیدرضا صمدی تاکید کرد: متاسفانه مردم اطلاع ندارند که این قطعه چه نقشی در کاهش آلودگی هوا دارد و مهمتر اینکه قابل تعویض است بنابراین یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان اورند پلاستیک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ارایه اگاهی به مردم و تعویض نمادین آن بر روی چند خودرو است.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم پیشنهاد دادیم فضایی ایجاد کنند تا در روز سوم نمایشگاه تعویض کنتسر بر روی چند تاکسی انجام شود و بر این اساس قرار است هماهنگی با تاکسی ها، تهیه قطعه ، اوردن افراد متخصص برای تعویض و تجهیزات لازم برای این منظور را سازمان اورند پلاستیک انجام دهد.

صمدی افزود: اورند پلاستیک تولید کننده طراح و تولید کننده سیستم های سوخت رسانی مطابق بااستانداردهای روز دنیا بوده و برای اولین بار این شرکت سیستم های سوخت پلیمری یورو۴ را به خودروسازان داخلی معرفی کرد بنابراین این نمایشگاه نیز فرصت مناسبی برای شناساندن بیشتر و بهتر آن به شهروندان است.

وی با بیان اینکه باک ۶ لایه پلیمری نیز از دیگرمحصولاتی است که در نمایشگاه ارایه می شود گفت: این باک ها تا حد بسیار زیادی مانع انتشار بخار بنزین به محیط می شوند و خودروهایی که در کشورهای پیشرفته قادر به اخذ استاندارد یورو ۴ و بالاتراز آن را دارند ازسیستم های سوخت پلیمری استفاده می کنند .

به گفته وی محصولات تولیدی اورند پلاستیک استاندارد قادر به اخذ استانداردهای آلایندگی یورو ۴ تا یورو ۶ هستند.

صمدی اظهار کرد: با توجه به اهمیت داشتن هوای پاک ، سازمان اورند پلاستیک زیربنای فعالیت های خود را بر اساس شاخص های زیست محیطی بنا کرده و شعار این سازمان نیز "آسمان آبی هدیه ما" است.

وی تاکید کرد: هوا و محیط زیست مقوله ای هستند که اگر از دست بروند جایگزینی ندارند بنابراین باید با تمام توان و داشته های خود را حفظ کنیم که با توجه به نیاز به فرهنگ سازی برای این مهم نمایشگاه محیط زیست فرصت مناسبی برای این کار است. و قطعات حفظ و نگهداری محیط زیست تنها در دست دولت و دولتمردان ما نیست . فرد فرد ما می بایست به نوبه خود در صحنه حضور داشته باشیم.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور سازمان‌ها، نهادها، تشکل های مردمی زیست محیطی و صنایع و شرکت های مرتبط با محیط زیست با شعار "اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی" از ۲ تا ۵ اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.