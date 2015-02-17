وجود بیش از 9 میلیون بی سواد در کشور / آغاز اجرای طرح مشوق مالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربان زاده ، ظهر امروز در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: اجرای طرح مشوق مالی برای محو بی سوادی، که از سال آتی آغاز می شود و در قالب آن ، سرانه آموزشی ، بی سواد به خانواده او پرداخت می شود تا فرد سواد بیاموزد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، از حمایت های نهادهای حمایتی، برای اجرای این طرح نیز خبر داد و افزود: با فعالیت های انجام شده در سالهای اخیر، 97 درصد از افراد در گروه سنی 15 تا 24 سال و در گروه سنی 10 تا 49 سال 95 درصد، شامل یک میلیون و 700 هزار نفر باسواد شدند.