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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:

وجود بیش از 9 میلیون بی سواد در کشور / آغاز اجرای طرح مشوق مالی

وجود بیش از 9 میلیون بی سواد در کشور / آغاز اجرای طرح مشوق مالی

اراک - رئیس سازمان آموزش و پرورش کشور از وجود بیش از 9 میلیون بی سواد بالای شش سال و اجرای طرحی برای محو بی سوادی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربان زاده ، ظهر امروز در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: اجرای طرح مشوق مالی برای محو بی سوادی، که از سال آتی آغاز می شود و در قالب آن ، سرانه آموزشی ، بی سواد به خانواده او پرداخت می شود تا فرد سواد بیاموزد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، از حمایت های نهادهای حمایتی، برای اجرای این طرح نیز خبر داد و افزود: با فعالیت های انجام شده در سالهای اخیر،  97 درصد از افراد در گروه سنی 15 تا 24 سال و در گروه سنی 10 تا 49 سال 95 درصد، شامل یک میلیون و 700 هزار نفر باسواد شدند.

 

کد مطلب 2499853

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