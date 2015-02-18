ممنوعیت نصب تصاویر افراد در شهر؛ مصوبه ای که اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش بود که شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین در جلسه ای با حضور اعضای خود مصوب کرد که تصاویر افراد حقیقی در مراسم و مناسبت های مختلف از جمله ترحیم در سطح شهر و بر روی تبلیغات محیطی و پایه بنرها و داربست ها نصب نشود.

این مصوبه با تبصره هایی نیز همراه بود و نصب تصویر شخصیت های کشوری و لشکری و پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا که به دیار باقی می روند از این قاعده مستثنی شده بودند.

پس از تصویب این موضوع از سوی شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین، شهرداری این شهرستان با همکاری دبیرخانه این شورا اقدام به جمع آوری تصاویر افراد در سطح شهر کرده که این موضوع اگرچه با ضعف هایی همراه بود اما رضایتمندی شهروندان را به همراه داشت.

مصوبه ای که به آن بی مهری می شود

یکی از انتقادات وارد شده به اجرای این مصوبه عدم رعایت قانون برای همه افراد بود به طوری که در برخی مناسبت ها مشاهده می گردید که تصاویر برخی افراد حقیقی در سطح شهر نصب اما برای تعداد دیگری باز می شد.

اگرچه این مصوبه تا اواخر سال گذشته با جدیت دنبال می شد اما از ابتدای سال جاری این مصوبه با اینکه همچنان از سوی شورای فرهنگ عمومی اعتبار داشت اما با جدیت اجرا نشد و امروز مشاهده می کنیم که افراد مختلف به مناسبت های گوناگون نظیر ختم، بازگشت از اماکن زیارتی و برنامه های مختلف، تصاویری را در سطح شهر نصب می کنند و مسئولان مربوطه نیز هیچ برخورد قاطعی با این موضوع صورت نمی دهند.

سید علی موسو ی یک شهروند ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر بنده خودم شاهد بودم که در برخی اوقات بنرهای برخی افراد حقیقی در سطح شهر جمع آوری شده اما در همان ایام بنر برخی افراد دیگر در شهر باقی مانده است که این موضوع باعث دلخوری و ناراحتی شهروندان می شود.

خواستار ارسال مجدد مصوبه شورای فرهنگ عمومی هستیم

علی حیدریان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که برخی افراد نیز این موضوع را به شهرداری یادآورشده اند اظهار داشت: مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین مبنی بر عدم درج تصاویر افراد در سطح شهر را ندیده ام.

شهردار ورامین افزود: شهرداری ورامین تابع مصوبات شورای فرهنگ عمومی است و پس از دریافت مجدد این مصوبه، از درج تصاویر افراد در سطح شهر به مناسبت های گوناگون جلوگیری به عمل می آورد.

اجرای مصوبه شورای فرهنگ عمومی لازم الاجراست

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی ورامین اظهار داشت: مصوبه ای که در شورای فرهنگ عمومی به تصویب می رسد لازم الاجرا بوده و باید از سوی دستگاه ها، ادارات و نهادهای مسئول پیگیری و عملیاتی شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین افزود: تا زمانی که شورای فرهنگ عمومی، مصوبه ای را ملغی نکرده، آن مصوبه به قوت خود باقی است و باید مورد توجه مسئولان و مدیران قرار بگیرد.

گزارش: محمدرضا حیدری