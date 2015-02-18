ارتباط هوایی بین مازندران و آستاراخان ایجاد شود/ ثبت سرای تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی مازندران، مارکلوف بعد از ظهر سه شنبه در دیدار مشترک مسئولان و تجار مازندران اظهار داشت: ایجاد سرای تجاری برای توسعه روابط تجاری دو استان می تواند به توسعه مناسبات کمک کند و باید زمین ایجاد این سرای تجاری تهیه شود.

وی در ادامه خواستار پیگیری برای ایجاد ارتباط هوایی بین مازندران و آستاراخان شد و گفت: بدون ایجاد پرواز هوایی امکان پیشرفت تجاری وجود ندارد درحالیکه با ایجاد پرواز مستقیم زمینه توسعه تجاری فراهم می شود.

معاون استاندار آستاراخان روسیه در ادامه خواستار حضور شرکت‌های هوایی مازندران در این استان شد و گفت: برنامه ریزی برای پرواز مستقیم به مازندران در برنامه کاری قرار گیرد زیرا مسئولان استان نیز در این زمینه بسیار علاقمند هستند تا پرواز مستقیم به مازندران برنامه ریزی شود.

وی در ادامه گفت: در زمینه تولیدات صنعتی نیازمند همکاری مسئولان مازندران هستیم و تعدادی از بنادر برای ایجاد استقرار واحدهایی برای تراشه چوب کاغذ مازندران نیاز است.

معاون استاندار آستاراخان در ادامه از ایجاد منطقه آزاد تجاری در این استان خبر داد و گفت: تجار مازندران، زمینه فعالیت در این بندر را بررسی کنند زیرا فرصت مناسبی برای توسعه تجاری دو استان وجود دارد.

این مسئول در ادامه به ملاقاتی که با وزیر کشاورزی کشورش داشت اشاره کرد و گفت: از تجربه مازندران در کشت برنج نیز استقبال می کنیم و علاقمند هستیم که سبزیجات مازندران در این استان کاشته شود، همچنین از ایجاد کارخانه رب گوجه فرنگی در این استان نیز استقبال می کنیم.

وی در ادامه گفت: اراضی برای باغداری و کشت انگور نیز در اختیار کشاورزان و فعالان این بخش قرار می دهیم و علاقمند به پذیرش فعالان این بخش هستیم و ظرفیت تولید چرم نیز در این استان وجود دارد.

معاون استاندار آستاراخان روسیه خواستارهمکاری بین رسانه‌های گروهی با مازندران شد و گفت: در چهار چوب این همکاری علاقه مند هستیم که قابلیت های تجاری دو استان از طریق رسانه های استان نیز ترویج شود.

وی در ادامه بیان داشت: آماده ارائه خدمات فنی به رسانه های مازندران هستیم و رسانه های مازندران در همایش برزگ رسانه‌ای که قرار است در آستاراخان برگزار شود شرکت کنند.

این مسئول درباره حضور ورزشکاران مازندران در این استان گفت: علاقه مند به حضور ورزشکاران مازندران در این استان بوده و حاضر هستیم مسابقات متعدد بین دو استان برگزار شود.

زمینه تبادل گردشگری دو استان فراهم شود

معاون استاندار آستاراخان در ادامه خواستار توسعه گردشگری بین دو استان شد و گفت: زمینه تبادل گردشگری دو استان فعال شود و حضور گردشگران مازندرانی در این استان از بهار شروع شود.

این مسئول از برگزاری همایش نوآوری های متعدد در آستاراخان خبر داد و گفت: موانع متعدد برای همکاری وجود دارد و برنامه صدور روادید نیز به صورت جدی پیگیری می شود و با توجه به ارتباط مناسبی که بین روسای جمهور دو کشور وجود دارد نیاز است که از این فرصت برای توسعه مناسبات دو استان نیز استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق توافقات انجام شده باید زمینه عملیاتی کردن توافقنامه فراهم شود و کارگروه رفع موانع ارتباط با ایران تشکیل شود.

ثبت سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان

غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز اظهار داشت: با همکاری مسئولان استانی برای توسعه روابط اقتصادی مازندران زودتر از هیئت به این استان سفر کردم و با همکاری مسئولان آستاراخان ثبت سرای تجاری ایرانیان در این استان انجام شد که با ایجاد این مرکز زمینه تسهیل روابط تجاری دو طرف فراهم می شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به توانمندی مازندران در زمینه تولیدات مرکبات خاطر نشان کرد: این استان آمادگی دارد تا نیاز آستاراخان به مرکبات را تامین کند.

وی در ادامه با اشاره به همکاری مناسبی که بین بخش خصوصی مازندران و مسئولان دولتی وجود دارد، افزود: مسئولان آستاراخان نیز در این زمینه همکاری مناسبی با تجار ایرانی داشته باشند تا شاهد حضور تجار مازندران در کشور روسیه باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: مسئولان استان همکاری مناسبی با بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادند.

ایجاد پرواز باری بین مازندران و آستاراخان

در ادامه اکبر سلطان پور یکی از فعالان بخش خصوصی در مازندران تصریح کرد: با ایجاد پرواز باری دغدغه مسئولان دو استان برای جلوگیری از مواد فاسد شدنی رفع می‌شود زیرا مشکل اساسی تنها بحث برگشت هواپیما است که نیاز است برای بار برگشت هواپیما برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرد.