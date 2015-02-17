خدمات تأمين اجتماعی فراگیر باشد/ ۶۰ درصد جمعيت دامغان تحت پوشش

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعداز ظهر یكشنبه در بازدید سرزده از اداره تأمین اجتماعی شعبه شهرستان دامغان و نشست با مدیر و پرسنل این اداره اظهار داشت: با ارائه خدمات مطلوب می توان رضایت مندی بیمه شدگان را به دست آورد و از تنش و اعتراضات جلوگیری كرد.

وی اضافه كرد: تأمین اجتماعی با گستردگی و تنوع خدمات به بیمه شدگان باید بكوشد حق كارگر و كارفرما رعایت شود و تبعیضی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.

بازرسی از واحدهای كارگری تقویت شود

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان با بیان اینكه نسبت به مسائل اداری بسیار حساس هستیم خاطر نشان ساخت: به دلیل همین حساست ها بازدیدهای سرزده از دستگاه های اجرایی داریم تا از نزدیك مشكلات بررسی و راهكارهای لازم اندیشیده شود.

وی تصریح كرد: فعالیت در تأمین اجتماعی حساس و با ظرافت است چرا كه جمعیت زیادی را تحت پوشش دارد و باید خدمات در این دستگاه با دقت ویژه ای به بیمه شدگان ارائه شود.

وی به بحث بازرسی از واحدهای كارگری، تولیدی و صنعتی نیز اشاره داشت و افزود: تأمین اجتماعی می تواند با تقویت بازرسی های محسوس و غیرمحسوس از این واحدها نظارت خود را افزایش دهد و مانع از ضایع شدن حقوق كارگران شود.

حرمت كارگر و كارفرما حفظ شود

فرماندار شهرستان دامغان تصریح كرد: همراهی و همكاری تأمین اجتماعی با كارگر و كارفرما متقابل باشد تا ارائه خدمات باكیفیت و مطلوب از این راه تقویت و این سازمان به اهداف خود برسد.

مجد با بیان اینكه بازرسی های تأمین اجتماعی باید با تیزبینی همراه باشد گفت: حساسیت كار بازرسان زیاد است و باید با دقت صورت گیرد تا حرمت كارگر و كارفرما حفظ شود.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته حق بیمه كارگران معدن طرزه كه در گذشته به اداره تأمین اجتماعی شاهرود ریخته می شد اكنون به این اداره در دامغان واریز می شود و این موضوع برای همیشه حل شد.

واریزی حق بیمه ۸۵۰ كارگر معدن طرزه به تأمین اجتماعی شهرستان دامغان

رئیس كمیسیون كارگری شهرستان دامغان با بیان اینكه حق بیمه ۸۵۰ نفر از كارگران معدن طرزه به تأمین اجتماعی شهرستان دامغان واریز می شود اضافه كرد: در حال پیگیری برای واریز حق بیمه بقیه كارگران از مركز استان به شهرستان دامغان هستیم.

مجد با اشاره به اینكه مدیران دستگاه های اجرایی باید حافظ منافع شهرستان باشند اظهار داشت: مدیران از طریق تعامل با فرمانداری در راستای حل مشكلات شهرستان گام بردارند.

وی گفت: تمام تلاش و تأكید دولت تدبیر و امید و همچنین دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان این است كه از طریق ارائه خدمات خوب مشكلات مردم كاهش یابد و آن ها با رضایتمندی از دستگاه های اجرایی خارج شوند.

۶۰ درصد جمعیت دامغان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی

رئیس اداره تأمین شهرستان دامغان نیز در این دیدار اظهار داشت: ۶۰ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و این اداره ماهیانه ۴۵ میلیارد ریال مستمری پراخت می كند.

هادی بندلی زاده اضافه كرد: از این تعداد ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر را بیمه شده و چهار هزار و ۵۰۰ نفر دیگر را افراد مستمری بگیر تشكیل می دهند كه با احتساب خانواده های آن ها به ۶۰ هزار نفر می رسند.

وی با بیان اینكه چهار هزار نفر كارگر ساختمانی در شهرستان دامغان وجود دارد خاطرنشان ساخت: با اجرای طرح بیمه كارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۰ تا كنون یك هزار و ۷۰۰ نفر از آنان بیمه شده اند.

ارتقاء درجه تأمین اجتماعی شهرستان دامغان

رئیس اداره تأمین شهرستان دامغان از ارتقاء درجه این اداره خبر داد افزود: این اداره به درجه ۱۲ ارتقاء یافت و مصوبه آن نیز تصویب و در آینده یك پست معاونت به این شعبه اضافه می شود.

بندلی زاده گفت: این شعبه با وجود اینكه از كمبود پرسنل رنج می برد اما ۲۸ نیروی شاغل دارد كه تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به بیمه شدگان می كنند.

وی گفت: واحدهای بازرسی اداره تأمین اجتماعی شعبه دامغان به طور میانگین ماهیانه ۲۴۰ مورد بازرسی از واحدها كارگری، تولید و صنعتی انجام می دهند كه این بازرسی ها بادقت فراوان صورت می گیرد و تلاش می شود حق هیچ فردی ضایع نشود.

علی اصغر مجد در این دیدار سرزده از اداره تأمین اجتماعی شهرستان دامغان همراه مسئول امور اداری و روابط عمومی فرمانداری با حضور در اتاق ها و گفتگو با كارمندان در جریان مسائل و مشكلات آن ها قرار گرفت.