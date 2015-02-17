همایش آموزش مناسک حج در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزش مناسک حج برای زائرین خانه خدا ظهر سه شنبه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد برگزار شد.

در این همایش آخرین آموزش های مناسک حج عمره برای زائرین خانه خدا ارائه شد.

افزایش دو برابری زائران عمره گذار درچهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری در مراسم این همایش با اشاره به اینکه عمره گذاران استان چهارمحال و بختیاری توسط ۵۶ کاروان اعزام می شوند، گفت: اعزام این کاروان ها از نیمه دوم سالجاری اغاز شده است و تا خردادماه سال ۹۴ ادامه دارد.

یوسف آقابزرگی تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش آموزش مناسک حج عمره و آموزش عوامل اجرایی، امنیت در سفر و آشنا شدن زائران با همدیگر است.

وی گفت: در پایان این همایش نیز آموزش طواف و مناسک به صورت نمادین برای زائران ارائه می شود.

آقابزرگی یادآور شد: تعداد زائران نسبت به سال گذشته افزایش یافته، تعداد زائران امسال حدود هشت هزار نفر است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته افزایش زائران حدود ۵۰ درصد بوده است.