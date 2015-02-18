ورامین اسیرگره ترافیکی/طرحی که می خواهد ۵۰ درصد ترافیک راکاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین به دلیل همجواری با پایتخت و دارا بودن ویژگی های جغرافیایی، محیطی و اجتماعی با پدیده مهاجرت روبرو و هر ساله شاهد افزایش بی رویه جمعیت بوده به طوری که بر اساس آخرین آمارها جمعیت ورامین از مرز سیصد هزار نفر نیز عبور کرده است.

روند افزایش جمعیت شهری شهرستان ورامین موجب افزایش تعداد وسائل نقلیه شهری در این منطقه شده است در حالی که بسیاری از خیابان های این شهر علیرغم بهسازی هنوز تعریض نشده و گنجایش تعداد کنونی اتومبیل های موجود در سطح شهر را ندارد.

گلایه شهروندان ورامینی از معضل ترافیک در برخی ساعات شبانه روز

اگرچه برخی تلاش ها نظیر نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و اصلاح مهندسی برخی خیابان های ورامین در طول ماه های اخیر برای کاهش بار ترافیک شهر انجام شده اما همچنان مردم این دیار از وجود ترافیک و کندی عبور و مرور در برخی از ساعات شبانه روز بویژه در هنگام عصر و ساعات اولیه شب رنج می برند.

شهروندان ورامینی تاکنون چندین بار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش شورای ترافیک شهرستان و مسئولان مربوطه برای حل مشکل ترافیک، خواستار اندیشیدن فکری جدید برای حل این معضل شده اند.

طرحی که معاونت حمل و نقل شهرداری به دنبال آن است

شهرداری ورامین و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری به منظور حل مشکل ترافیک و با کمک متخصصان امور ترافیکی در تلاش است تا راهکاری را برای حل این مشکل اندیشیده و روند عبور و مرور را سرعت ببخشد، طرحی که برخی آن را حل کننده مشکلات و برخی دیگر آن را بی نتیجه ارزیابی می کنند.

بر اساس طرح معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه، پیشنهاد برعکس شدن خیابان شهدا، پانزده خرداد در دستور کار قرار گرفته به طوری که هر شهروند از ورودی شهر یعنی میدان امام حسین(ع) تا خروجی شهر یعنی میدان رازی را به صورت مستقیم طی کند و برای این منظور و برای ایجاد راه های خروجی برای عبور و مرور و خرد شدن ترافیک، خیابان مسجد جامع، طالقانی و خیابان شهید بهشتی نیز برعکس خواهد شد.

از طرحی که موجب کاهش بار ترافیک شود حمایت می کنیم

سرهنگ علیرضا همیانی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که هنوز طرحی به صورت مکتوب در این زمینه ارائه نشده است، اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران از هر طرحی که به افزایش آسایش مردم کمک کرده و ترافیک را کاهش دهد، حمایت می کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران افزود: ما از کم شدن بار ترافیک در خیابان های ورامین استقبال می کنیم البته به شرط آنکه بار ترافیک از یک خیابان به خیابان دیگر منتقل نشده و ترافیک در قسمت های مختلف خرد و تقسیم شود.

مشاورین ترافیکی به کمک شهرداری ورامین آمدند

حسین دهقان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعه طرحی در شهرداری ورامین با حضور کارشناسان ترافیکی اظهار داشت: برای مطالعه طرح کاهش بار ترافیکی شهر ورامین، شهرداری با مشاورین ترافیکی که تخصصشان در این امور بوده و سواد و تخصص ترافیکی دارند، قرارداد همکاری امضا کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین افزود: شهرداری ورامین از این مشاورین ترافیکی خواسته است تا طرحی را برای کاهش بار ترافیکی سطح شهر ورامین مورد مطالعه و به شهرداری پیشنهاد دهند که در این زمینه طرحی آماده شده است.

وی ادامه داد:در این طرح رانندگان می توانند از ورودی شهر ورامین یعنی میدان امام حسین(ع) تا خروجی شهر یعنی میدان رازی را به صورت مستقیم طی کنند البته ممکن است این طرح در دو مرحله انجام شود به طوری که ابتدا مسیر میدان امام حسین تا میدان امام و سپس در مرحله دوم از میدان امام تا میدان رازی اصلاح شود.

به دنبال کاهش ۴۰ الی ۵۰ درصدی ترافیک هستیم

دهقان اضافه کرد: همچنین برای تقسیم بار ترافیکی و ایجاد خروجی برای وسائل نقلیه، خیابان های شهید بهشتی، مسجد جامع و طالقانی نیز برعکس خواهند شد و ما اعتقاد داریم که با اجرای این طرح بین ۴۰ الی ۵۰ درصد از ترافیک شهر کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به مزایای فرهنگی این طرح گفت: در صورت عملیاتی شدن این طرح، مسجد جامع ورامین و برج علاالدوله به عنوان دو اثر تاریخی این شهرستان در روبروی مسیر عبور و مرور رانندگان قرار خواهد گرفت که اقدام خوب فرهنگی محسوب می شود.

طرح کاهش بار ترافیکی در شورای ترافک مطرح می شود

دهقان متذکر شد: با اجرای این طرح وضعیت ایستگاه های تاکسی شهر ورامین نیز اصلاح و شاهد بهبود وضعیت تاکسی های شهری خواهیم بود.

این مسئول با اشاره به روند تصویب این طرح افزود: طرح مذکور باید در شورای ترافیک شهرستان به تصویب برسد و بدین منظور ابتدا این طرح در کمیته تخصصی بررسی و در صورت تصویب در شورای ترافیک شهرستان مطرح و صورتجلسه آن برای اجرا ابلاغ می شود.

گزارش:سید محمد حسن محمودی