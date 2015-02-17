پیروزی نفت مقابل الجیش قطر/ سهمیه ایران در آسیا کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی پلی‌آف سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمان آسیا امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار دیگر در غرب آسیا پیگیری شد که تیم نفت ایران با برتری یک بر صفر مقابل الجیش قطر، ضمن صعود به مرحله گروهی این مسابقات، سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در این جام را به 4 تیم افزایش داد.

در این بازی که با قضاوت راوشان ایرماتوف و در ورزشگاه آزادی برگزار شد، امیرارسلان مطهری (50) زننده تک گل تیم فوتبال نفت تهران بود. ضمن اینکه امین حاج محمدی و غلامرضا رضایی از تیم نفت و یوسف مفتاح از تیم الجیش بازیکنان اخطاری این بازی بودند.

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، امین حاج‌محمدی، لئوناردو پادوانی، علیرضا عزتی(90 - سیامک کوروشی)، مرتضی پورعلی گنجی‌، وحید حمدی‌نژاد، ایمان مبعلی، وحید امیری، غلامرضا رضایی (84- کمال کامیابی‌نیا) و ارسلان مطهری (69- داناوان دیکمن) نفرات تیم نفت را در این مسابقه تشکیل دادند.

شاگردان علیرضا منصوریان در این بازی بسیار دونده و با انگیزه ظاهر شدند و به ستاره‌ها و بازیکنان مطرح تیم چندملیتی الجیش قطر اجازه خودنمایی را ندادند. آنها هم در روی زمین مانع شکل گیری برنامه‌های تاکتیکی این تیم شدند و هم روی هوا بسیار مسلط نشان دادند.

در نهایت هم بازیکنان نفت در دقیقه 50 و روی ارسال زیبای ایمان مبعلی و ضربه تمام کننده امیرارسلان مطهری مزد زحمات خود را گرفته و دروازه الجیش را باز کردند. پس از این گل، بازیکنان این تیم تهرانی، ضمن ارائه یک بازی منطقی، جلوی حملات تیم الجیش را گرفتند و با ضد حملات خطرناک، به هدف‌ نهایی خود یعنی رسیدن به پیروزی در این بازی دست یافتند.

تیم فوتبال نفت تهران با این پیروزی به گروه B مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد که در آن مرحله باید به مصاف تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الشباب عربستان، العین امارات برود. این تیم روز پنجم اسفندماه سال جاری در نخستین دیدارش در مرحله گروهی این جام به مصاف پاختاکور ازبکستان می‌رود.