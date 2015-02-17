  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۵۸

برنامه های سفر کاروان سرزمین برادری به کردستان تشریح شد

برنامه های سفر کاروان سرزمین برادری به کردستان تشریح شد

سنندج- برنامه های سفر چهار روزه کاروان سرزمین برادری به استان فرهنگی کردستان توسط دبیرهماهنگی این برنامه ها در استان تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهیوا جهان افروزی دبیرهماهنگی برنامه های سفر کاروان سرزمین برادری سه شنبه شب در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان درسالن شهدای دولت استانداری گفت: این کاروان که متشکل از چهره ها و شخصیت های شناخته شده فرهنگی، هنری، فنی و مهندسی است، فردا چهارشنبه وارد سنندج می شود.

وی عنوان کرد: مهدی زمان پور کیاسری فیلم ساز، سمیه حیدری ورزشکار، ناصر ابراهیمی مربی فوتبال، سید سلیم غفوری دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده و حجت الاسلام بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی از جمله شخصیت هایی هستند که در این کاروان حضور دارند.

وی ادامه داد: از دیگر شخصیت هایی که در این کاروان حضور دارند محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، رئیس مرکز تحقیقات رسانه، ماشالله شاهمرادی بازیگر سینما، ناصر مهربان بازیگر و مجری تلویزیون، نعمت الله سعیدی نویسنده و روزنامه نگار است.

جهان افروزی به برنامه های سفر کاروان سرزمین برادری اشاره کرد و اظهارداشت: برنامه های نخستین روز حضور این کاروان در سنندج شامل نشست با نخبگان در سالن پردیس سینما بهمن و بازدید از دارالایتام و بیمارستان است.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا، شرکت در برنامه موسیقی سنتی در خانه کرد، اقامه نماز در امامزاده پیرعمر، تقدیر از نخبگان در سینما بهمن سنندج و حضور در تکایا برنامه روز دوم این کاروان است.

وی بیان کرد: حضور در قطعه هنرمندان بهشت محمدی، اقامه نماز در مسجد جامع، حضور در امامزاده هاجره خاتون خواهر امام رضا(ع)، اقامه نماز وحدت در این امامزاده و جلسه با اصحاب رسانه و استاندار از برنامه های روز سوم این کاروان است.

جهان افروزی اظهارداشت: شنبه آینده که آخرین روز سفر این کاروان در استان است اعضای این کاروان در دو مدرسه بالا و پایین شهر سنندج حضور پیدا می کنند.

وی عنوان کرد: به دلیل شرایط جوی استان امکان حضور این کاروان در دیگر شهرستان های استان وجود ندارد و تمامی برنامه ها مربوط به شهرستان سنندج است.

 

کد مطلب 2499917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها