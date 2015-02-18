باختیم ولی به قهرمانی در لیگ فوتسال امیدواریم

اسماعیل تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم مس سونگون برابر دبیری تبریز با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و حتی گل اول را به ثمر رساندیم ولی در ادامه نتوانستیم از فرصت‌هایمان به خوبی استفاده کنیم. تیم دبیری توانست از معدود موقعیت‌هایش استفاده کند و به برتری برسد.

وی تاکید کرد: متاسفانه روی ضد حملات غافلگیر شدیم و دیگر نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم. با این حال خوشحالم که بازی بدون حاشیه به پایان رسید.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون در پایان تاکید کرد: با وجود این باخت، هنوز به قهرمانی در لیگ امیدواریم. هفته آینده تاسیسات و گیتی پسند (تیم‌های اول و دوم جدول) به مصاف هم می‌روند و نتیجه این مسابقه هر چه که باشد به نفع ماست.

تیم‌های دبیری و مس سونگون روز سه‌شنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی 4 بر 2 تیم دبیری همراه بود.