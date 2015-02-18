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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

تقی‌پور در گفتگو با مهر:

باختیم ولی به قهرمانی در لیگ فوتسال امیدواریم

باختیم ولی به قهرمانی در لیگ فوتسال امیدواریم

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون می‌گوید با وجود باخت تیمش برابر دبیری، همچنان به قهرمانی در لیگ برتر فوتسال امیدوار است.

اسماعیل تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم مس سونگون برابر دبیری تبریز با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و حتی گل اول را به ثمر رساندیم ولی در ادامه نتوانستیم از فرصت‌هایمان به خوبی استفاده کنیم. تیم دبیری توانست از معدود موقعیت‌هایش استفاده کند و به برتری برسد.

وی تاکید کرد: متاسفانه روی ضد حملات غافلگیر شدیم و دیگر نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم. با این حال خوشحالم که بازی بدون حاشیه به پایان رسید.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون در پایان تاکید کرد: با وجود این باخت، هنوز به قهرمانی در لیگ امیدواریم. هفته آینده تاسیسات و گیتی پسند (تیم‌های اول و دوم جدول) به مصاف هم می‌روند و نتیجه این مسابقه هر چه که باشد به نفع ماست.

تیم‌های دبیری و مس سونگون روز سه‌شنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی 4 بر 2 تیم دبیری همراه بود.

کد مطلب 2499924

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