باختیم ولی به قهرمانی در لیگ فوتسال امیدواریم

اسماعیل تقیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم مس سونگون برابر دبیری تبریز با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و حتی گل اول را به ثمر رساندیم ولی در ادامه نتوانستیم از فرصتهایمان به خوبی استفاده کنیم. تیم دبیری توانست از معدود موقعیتهایش استفاده کند و به برتری برسد.
وی تاکید کرد: متاسفانه روی ضد حملات غافلگیر شدیم و دیگر نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم. با این حال خوشحالم که بازی بدون حاشیه به پایان رسید.
سرمربی تیم فوتسال مس سونگون در پایان تاکید کرد: با وجود این باخت، هنوز به قهرمانی در لیگ امیدواریم. هفته آینده تاسیسات و گیتی پسند (تیمهای اول و دوم جدول) به مصاف هم میروند و نتیجه این مسابقه هر چه که باشد به نفع ماست.
تیمهای دبیری و مس سونگون روز سهشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی 4 بر 2 تیم دبیری همراه بود.
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