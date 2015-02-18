به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز: رشد اقتصادی تایلند در سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۰.۷ درصد بعنوان ضعیف ترین آمار رشد برای این کشور در ۳ سال اخیر بوده است.

ریل استیت : مردم نروژ به‌عنوان ثروتمندترین مردم منطقه اسکاندیناوی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت با مشکلات جدی مالی روبرو شده اند.

آی پی اس : وضعیت اقتصادی دنیا در حال تحلیل رفتن است و نزدیک به بحران دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ میلادی شده است.

خبرگزاری فرانسه : شاخص ارزش بورس کشورهای اروپایی با کاهش و برای کشورهای آسیایی به دلیل رهایی ژاپن از رکود با افزایش روبرو شد.

سی ای ان : رشد اقتصادی تایوان برای سال ۲۰۱۵ میلادی ۳.۷۸ درصد پیش بینی شده که این رقم فراتر از انتظار است.

بی بی سی : تعداد جوانان بیکار انگلیسی بین ۱۸ تا ۲۴ سال که بیش از یک سال بیکار هستند، ۱۸۸ هزار نفر است.

آلفا : رشد اقتصادی آلمان در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ با نرخ ۰.۷ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی باعث شگفتی کارشناسان اقتصادی شد.

نیوز نو : قیمت هر واحد آپارتمانی در بلندترین برج مسکونی جهان که قرار است در بمبئی هند ساخته شود، ۲.۲ میلیارد دلار پیش فروش می‌شود.

راشا تودی : روسیه و چین سطح همکاری خود را در زمینه هوانوردی و فضا گسترش می دهند.

ایمیج آو مانی : میزان درآمد انگلیس از مالیات به رقم ۵۱.۴ میلیارد دلار رسید که کمتر از حد انتظار بود و علت آن هم به کاهش درآمد مردم این کشور نسبت داده می شود.

بلومبرگ : تجارت اندونزی در ماه ژانویه به دلیل کاهش قیمت نفت با رشد روبرو شد.

رویترز : چین در حال افزایش ظرفیت برق خورشیدی خود تا ۹۰ درصد است.

ایتار تاس : روسیه مهمترین شریک تجاری اوکراین در سال ۲۰۱۴ میلادی بود و بعد از آن لهستان، بلاروس و ترکیه قرار گرفتند و آمریکا در جایگاه دهم قرار گرفت.