به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع عصر سهشنبه در نشست با مسئولان بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی در حوزه سلامت در سطح استان بوشهر صورت گرفته و وزارت بهداشت و درمان در طرح تحول نظام سلامت عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: خانههای سلامت و امید به عنوان مراکز تشخیصی با کمک خیران و نیکوکاران به منظور ارائه آموزشهای تخصصی در حوزههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی در سطح استانهای کشور راهاندازی میشود.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به بهرهمندی مردم از خدمات مناسب بهداشتی، درمانی و روانشناختی پزشکان متخصص، عمومی و پرستاران در قالب این خانهها، گفت: اصلاح و بهبود روشهای تغذیه به سبک زندگی اسلامی ایرانی در این خانهها انجام میشود.
وی از ارائه آموزش خودامدادی، دگر امدادی، تست فشار و قند خون، اصلاح و بهبود روشهای تغذیه در خانههای سلامت و امید خبر داد و افزود: از دیگر اهداف راهاندازی خانه سلامت و امید میتوان به پیشگیری از سرطانهای شایع، بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت اشاره کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از تلاش های استاندار بوشهر برای رفع مشکلات هلال احمر در استان بوشهر، اظهار داشت: سه هکتار زمین برای راهاندازی پایگاه امداد هوایی در بوشهر تخصیص یافت.
عبدالکریم شعبانزاده از راهاندازی ۱۲۲ خانه داوطلب در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار نفر عضو خانههای داوطلب هلال احمر استان بوشهر هستند.
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