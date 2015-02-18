تیم ژیمناستیک ملایر نایب قهرمان استان همدان شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی ژیمناستیک استان همدان اظهار داشت: مسابقات ژیمناستیک انتخابی استان در چهار وسیله به میزبانی کبودرآهنگ برگزار شد که تیم اعزامی ملایر به مقام دوم این دوره از مسابقات رسید و تیم های همدان و کبودر آهنگ اول و سوم شدند.

وی افزود: در نتایج انفرادای تیم ملایر در رده سنی نوجوانان مهدی فراهانی مقام اول، علی علی حسینی مقام دوم و علیرضا چهاردولی، امیر حسین نوروزی، محمد مبین وفایی زاده و مهدی بهزادی به مقام سوم رسیدند.

وی گفت: همچنین در رده سنی نونهالان حسین ساریخانی مقام دوم و یوسف نوردی مقام سوم را به دست آوردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه بیش از هشت هزار بیمه شده ورزشی در ملایر فعالیت می کنند، گفت: در حال حاضر ۴۱ هیئت ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در ملایر فعالیت می کنند.

رضایی عنوان کرد: اداره ورزش و جوانان ملایر سعی کرده در انتخاب روسای هیئت های ورزشی ملایر را از افراد توانمند و صاحب نام استفاده کند تا شاهد رشد بیشتر هیئت های ورزشی در شهرستان باشیم.

وی با بیان اینکه از نظر مربیان مختلف رشته های ورزشی مشکلی در ملایر وجود ندارد، گفت: ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه مندان را بر عهده دارند که در بعضی موارد مربیان عضو تیم های ملی هستند و در زمینه سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار داریم.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به ظرفیت داوری ملایر بیان کرد: ۱۳۷ داور رسمی و کارت دار نیز در این ۴۱ هیئت ورزشی فعالیت دارند.

رضایی درباره فعالیت باشگاه ها در ملایر گفت: ۶۱ باب باشگاه ورزشی خصوصی در شهرستان ملایر فعالیت می کنند.