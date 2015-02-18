فرمانداری زنجان با فروشندگان لباس مستعمل برخورد جدی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی شامکاه سه شنبه در جلسه کار گروه بهداشت و درمان افزود: متاسفانه در استان زنجان در جمعه بازار، دوشنبه بازار ها افرادی اقدام به فروش لباس های غیر بهداشتی می کنند.

وی اظهار داشت: این لباس ها ازمرزی های غربی و شرقی کشور وارد استان زنجان می شود و به اقتصاد استان ضربه می زنند.

فرماندار زنجان گفت: فروش این البسه باعث تعطیلی و راکد ماندن واحدهای تولیدی پوشاک می شود و همچنین ارز از کشور خارج می شود.

فرخی تاکید کرد: بر طبق قانون فرمانداری با همکاری تعزیرات حکومتی با افراد و اصنافی که اقدام به فروش لباسهای تاناکورا بکنند برخورد جدی می کند و واحد صنف و اتحادیه مربوطه را محکوم کرده و صنف مربوطه را پلمپ خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: مردم عزیز استان باید به این امر توجه داشته باشند که لباس ها غیر بهداشتی است و خریداری نکنند چرا که با تحقق این مهم به اقتصاد جامعه ضربه محکمی وارد می شود.

فرماندار زنجان یاد آورشد: استان زنجان در بحث صنعت نساجی عملکرد خوبی را دارد و با گرایش مردم به مصرف پوشاک داخلی این صنعت در استان بیش از بیش تقویت می شود.

در ادامه این جلسه رئیس گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: وزارت بهداشت و درمان متولی سلامت مردم است و به مردم توصیه می کند لباسهای تاناکورا را خریداری نکنند چرا که این لباسها پر از انگل، کرم و میکروب هستند و سلامتی شان را تهدید می کند.

محمد رضا صائینی تصریح کرد: این لباسهای غیر بهداشتی که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می شوند استاندارد بهداشتی ندارند و سلامتی مردم را تهدید می کند.