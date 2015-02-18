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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۳

خالقی:

ورود گردشگران خارجی به سلطانیه ۲۰۶ درصد رشد داشته است

ورود گردشگران خارجی به سلطانیه ۲۰۶ درصد رشد داشته است

زنجان- فرماندار سلطانیه گفت: ورود گردشگران خارجی به شهرستان سلطانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه میراث فرهنگی زنجان افزود: خوشبختانه از آغاز سالجاری تاکنون ورود گردشگران خارجی به شهرستان سلطانیه بسیار بی نظیر بوده است.

وی اظهار داشت: شهرستان سلطانیه یک هسته جهانی است و  با توجه به پتانسیلهای فراوانی که دارد باید برای جذب گردشگر تمهیدات و اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سلطانیه با تاکید بر ایجاد زمینه های لازم برای جذب گردشگر در شهرستان سلطانیه گفت: باید اقدامات لازم برای تسریع در بخش گردشگر در دستور کار قرار گیرد.

خالقی تاکید کرد: جذب گردشگر در سالجاری دو برابر شده است واین مهم باید در سالهای آینده بیشتر شود.

وی گفت: نقش رسانه‌ها در معرفی مکان‌های گردشگری و افزایش گردشگری بسیار موثر است  وباید در این خصوص تمهیدات لازم را در دستور کاریی خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان سلطانیه تصریح کرد: کمیسیون گردشگری سازنده‌ای با مطبوعات دارد چرا که مطبوعات در توسعه بخش‌هایی چون تولید، بازرگانی و صنعت جایگاه ویژه‌ای دارند.

خالقی یاد آورشد: باید دست اندرکاران و متخخصان و صاحب فکر و هنر برای جذب گردشگر در استان و شهرستانها راهکارهای لازم را ارائه بدهند چرا که توسعه صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصاد استان و شهرستان می شود.

کد مطلب 2499996

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