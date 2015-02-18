ورود گردشگران خارجی به سلطانیه ۲۰۶ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه میراث فرهنگی زنجان افزود: خوشبختانه از آغاز سالجاری تاکنون ورود گردشگران خارجی به شهرستان سلطانیه بسیار بی نظیر بوده است.

وی اظهار داشت: شهرستان سلطانیه یک هسته جهانی است و با توجه به پتانسیلهای فراوانی که دارد باید برای جذب گردشگر تمهیدات و اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سلطانیه با تاکید بر ایجاد زمینه های لازم برای جذب گردشگر در شهرستان سلطانیه گفت: باید اقدامات لازم برای تسریع در بخش گردشگر در دستور کار قرار گیرد.

خالقی تاکید کرد: جذب گردشگر در سالجاری دو برابر شده است واین مهم باید در سالهای آینده بیشتر شود.

وی گفت: نقش رسانه‌ها در معرفی مکان‌های گردشگری و افزایش گردشگری بسیار موثر است وباید در این خصوص تمهیدات لازم را در دستور کاریی خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان سلطانیه تصریح کرد: کمیسیون گردشگری سازنده‌ای با مطبوعات دارد چرا که مطبوعات در توسعه بخش‌هایی چون تولید، بازرگانی و صنعت جایگاه ویژه‌ای دارند.

خالقی یاد آورشد: باید دست اندرکاران و متخخصان و صاحب فکر و هنر برای جذب گردشگر در استان و شهرستانها راهکارهای لازم را ارائه بدهند چرا که توسعه صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصاد استان و شهرستان می شود.