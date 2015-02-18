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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۱۲

محمد کشاورز:

تیم فوتسال گیتی‌پسند با انگیزه به مصاف تأسیسات دریایی می‌رود

تیم فوتسال گیتی‌پسند با انگیزه به مصاف تأسیسات دریایی می‌رود

اصفهان - سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: گیتی‌پسند با توجه به پیروزی خود مقابل میثاق تهران، در هفته آینده با انگیزه به مصاف تأسیسات دریایی می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز شامگاه سه‌شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل میثاق تهران در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم گیتی‌پسند و میثاق تهران در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و بازی زیبایی را رقم زدند.

وی افزود: این مسابقه در دقایق مختلفی یک دیدار درگیرانه لقب گرفت و تماشاگران شاهد مسابقه‌ای درگیرانه از دو تیم بودند که این اتفاق صورت گرفت.

سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان بیان داشت: خوشحال هستم که امروز بازیکنان گیتی‌پسند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و تماشاگران تیم ما در کنار نتیجه، از نحوه بازی بازیکنان لذت بردند.

وی تصریح کرد: ما در دو نیمه خوب ظاهر شدیم اما نیمه دوم از نظر کیفیت شرایط بهتری داشت و بازی درگیرانه‌ای را از دو تیم در این نیمه شاهد بودیم.

کشاورز با اشاره به دیدار هفته آینده تیمش مقابل تأسیسات دریایی تهران خاطرنشان کرد: تیم ما با کسب پیروزی در این مسابقه انگیزه بسیاری گرفت و با توجه به پیروزی خود مقابل میثاق تهران، در هفته آینده با انگیزه به مصاف تیم صدرنشین تأسیسات دریایی می‌رود.

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل میثاق تهران با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.

کد مطلب 2500002

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