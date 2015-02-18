به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز شامگاه سه‌شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل میثاق تهران در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم گیتی‌پسند و میثاق تهران در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و بازی زیبایی را رقم زدند.

وی افزود: این مسابقه در دقایق مختلفی یک دیدار درگیرانه لقب گرفت و تماشاگران شاهد مسابقه‌ای درگیرانه از دو تیم بودند که این اتفاق صورت گرفت.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان بیان داشت: خوشحال هستم که امروز بازیکنان گیتی‌پسند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و تماشاگران تیم ما در کنار نتیجه، از نحوه بازی بازیکنان لذت بردند.

وی تصریح کرد: ما در دو نیمه خوب ظاهر شدیم اما نیمه دوم از نظر کیفیت شرایط بهتری داشت و بازی درگیرانه‌ای را از دو تیم در این نیمه شاهد بودیم.

کشاورز با اشاره به دیدار هفته آینده تیمش مقابل تأسیسات دریایی تهران خاطرنشان کرد: تیم ما با کسب پیروزی در این مسابقه انگیزه بسیاری گرفت و با توجه به پیروزی خود مقابل میثاق تهران، در هفته آینده با انگیزه به مصاف تیم صدرنشین تأسیسات دریایی می‌رود.

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل میثاق تهران با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.