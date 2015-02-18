قاسم حدادی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روز جمعه تیم ذوب‌آهن مقابل سپاهان اصفهان اظهار داشت: تیم سپاهان شرایط خوبی دارد و تیم منسجم و خوبی است که بازیکنان با کیفیتی دارد و در هفته‌های گذشته توانسته نتایج بسیار خوبی کسب کند و دوباره به صدر جدول نزدیک شود.

وی تصریح کرد: تیم ذوب‌آهن نیز با کسب پیروزی‌های گذشته خود در حال حاضر شرایط خوبی پیدا کرده و بازیکنان تیم به آرامش رسیده‌اند و بدون شک برای نتیجه‌گیری در لیگ برتر بازی می‌کند.

هافبک ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به دیدار تیمش مقابل سپاهان و شرایط فنی این مسابقه تصریح کرد: بدون شک روز جمعه در این بازی می‌رویم که شهرآورد خوبی داشته باشیم و تلاش می‌کنیم که نتیجه این مسابقه را نیز کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دیدار بسیار دشواری مقابل سپاهان در پیش داریم اما همه تلاش خود را برای کسب نتیجه در این مسابقه به کار می‌گیریم و به دنبال آن هستیم که سه امتیاز بازی را ازآن خود کنیم.

حدادی‌فر گفت: همه شناخت خوبی از ذوب‌آهن دارند و به خوبی می‌دانند که تیم ما فوتبال خوبی از خود به نمایش می‌گذارد و تیم خوبی است اما با این حال مشکلاتی در تیم وجود دارد که برای دیدار با سپاهان این مشکلات را برطرف می‌کنیم.

وی با اشاره به غیبت کارلوس سانتوس و مسعود حسن‌زاده در دیدار مقابل سپاهان اضافه کرد: اگرچه برخی بازیکنان ما در این بازی حضور ندارند اما بازیکنان جوان خوب دیگری داریم که جایگزین بازیکنان دیگر می‌شوند و آنها نیز در پست‌های خود به عنوان جایگزین دیگر بازیکنان، جواب می‌دهند.