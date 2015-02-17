تساوی چلسی در زمین پاریسن ژرمن/ توقف بایرن 10 نفره مقابل شاختار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه شنبه شب آغاز شد که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم چلسی در زمین پاریسن ژرمن به تساوی یک بر یک دست یافت تا با امیدواری بیشتری در انتظار دیدار برگشت بماند.

نیمه نخست این بازی با برتری یک صفر چلسی خاتمه یافت. در حالی که پاریسن ژرمن بازی را تهاجمی شروع کرده بود و چندین بار روی ضربات زلاتان ابراهیموویچ و ادینسون کاوانی تا آستانه گلزنی پیش رفته بود کورتوا با درخشش فوق‌العاده خود مانع از گلزنی میزبان شد تا اینکه در دقیقه 36 برانیسلاو ایوانوویچ مدافع پیش تاخته چلسی روی یک ضربه سر دروازه پاریسن ژرمن را باز کرد.

با شروع نیمه دوم تیم پاریسن ژرمن حملات بیشماری را روی دروازه حریف تدارک دید و در دقیقه 55 روی ضربه سر دیدنی کاوانی کار را به تساوی کشاند. چند دقیقه بعد زلاتان در موج تازه حملات میزبان تا آستانه گلزنی پیش رفت که کورتوا بار دیگر مقابل وی ایستادگی کرد.

پاریسن ژرمن که روی توپ‌های هوایی در این دیدار برنامه داشت در ادامه کار فشار را از جناح چپ با نفوذهای لاوتزی آرژانتینی بیشتر کرد ولی دفاع منسجم چلسی اجازه گلزنی دوباره را به میزبان این دیدار نداد. بهترین موقعیت این تیم در دقیقه 79 روی ضربه کاوانی که میلیمتری از کنار تیر عمودی دروازه عبور کرد از دست رفت. در دقیقه 90 نیز بار دیگر کورتوا ضربه سر زلاتان را دفع کرد تا در نهایت بازی جذاب دو تیم با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

با این تساوی کار تیم چلسی برای بازی برگشت آسانتر شد و این تیم با یک تساوی بدون گل می‌تواند به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

در دیگر دیدار سه شنبه شب تیم بایرن مونیخ در زمین شاختار دونتسک نتوانست کاری از پیش ببرد و تحت تاثیر بازی منسجم میزبان بدون گل متوقف شد. در این بازی پنج بازیکن بایرن در ضد حملات حریف اخطار گرفتند و ژابی آلونسو هم در دقیقه 65 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا بایرن 25 دقیقه پایانی را 10 نفره بازی کند.

بایرن که در بازی رفت نتوانست گلزنی کند باید در دیدار برگشت مراقب باشد چرا که در صورت تساوی با گل این تیم شاختار است که صعود خواهد کرد.