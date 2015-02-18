کنترل وقوع جرایم در نیروهای مسلح/ اقدامات پیشگیرانه دنبال می شود

حجت الاسلام کاظم بهرامی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سازمان قضایی نیروهای مسلح از سالها پیش اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم را با کمک فرماندهان نیروهای مسلح انجام داده ایم، اظهار داشت: این اقدامات را از ۱۷ سال قبل شروع کرده و انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در این مدت شاهد کاهش خیلی خوبی در حوزه وقوع جرم بوده ایم، تصریح کرد: کل جرایم نیروهای مسلح خوشبختانه کنترل شده است.

بسیاری از مشکلات قضایی به خاطر عدم رعایت ضوابط است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: این کنترل وقوع جرم به این معناست که دیگر هر سال شاهد افزایش چند درصدی وقوع جرم نیستیم و این امر برای ما یک موفقیت خیلی خوب است.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه در برخی موارد نیز کاهش داشته ایم، تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات پیشگیرانه موثر بوده و همچنان نیز ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقد هستیم که در سطح کشور نیز این اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود، افزود: در حوزه های مختلف وقوع جرم و وقوع اختلاف باید به اقدامات پیشگیرانه روی بیاوریم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه بسیاری از موارد قضایی که پیش می آید به خاطر عدم رعایت ضوابط است، گفت: اگر در حوزه املاک بر اساس قانون همه املاک ما سند داشته باشند دیگر شاهد اختلاف های موجود در مالکیت ها نخواهیم بود.

لزوم همکاری بین بخشی دستگاهها برای پیشگیری از وقوع جرم

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه در حوزه بیمه ماشین نیز باید ضوابط رعایت شود تا در صورت بروز مشکل در پرداخت دیه، افراد دچار مشکل نشوند، تصریح کرد: به جای اینکه بخواهیم همه چیز را قضایی حل کنیم باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه ما در این حوزه ها ضعیف هستیم و باید کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد، افزود: البته این امر به تنهایی کار قوه قضاییه نیست و باید بخش های مختلفی دست به دست هم دهند تا این موضوعات پیگیری و حل شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه البته شروع این امر در قوه قضاییه کلید خورده و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نیز تاسیس شده است، گفت: یکسری اقدامات نیز باید با کمک دستگاه های اجرایی انجام شود تا بتوان وقوع جرایم و اختلافات را کاهش داد.

جرایم قتل، سرقت و اختلاس در سطح نیروهای مسلح کم است

حجت الاسلام بهرامی در ادامه با اشاره به اینکه جرایم حوزه نیروهای مسلح فرار از خدمت، ترک پست، تیراندازی در حین آموزش و ... است، اظهار داشت: یکسری جرایم قتل، سرقت، اختلاس و ... نیز مثل سایر جرایم در سطح کشور در نیروهای مسلح اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: البته این جرایم در سطح نیروهای مسلح کم است اما نیروهای مسلح نیز به عنوان بخشی از جامعه شاهد وقع این نوع جرایم بوده اند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده های قضایی در این دستگاه گفت:در رابطه با رسیدگی به پرونده ها از نظر زمان رسیدگی مشکلی نداریم و بیشتر مسائل مربوط به مسائل بیرونی از دستگاه است.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه به طور مثال دیر حاضر شدن متهم در دادگاه، حسابرسی پرونده ها و یا مشکلاتی از این دست باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده ها می شود، تصریح کرد: این مسائل به دستگاه قضایی یا قضات مربوط نمی شود و مسائل جانبی است که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می شود.