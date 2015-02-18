توهین جزو ۱۰جرم اول کشور/ورودسالانه ۸میلیون پرونده به دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری شامگاه سه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد شهید مدنی خرم آباد در سخنانی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت اظهار داشت: این آیات انسانهایی را متذکر می شود که در دل خود به قیامت باور ندارند.

وی با بیان اینکه خداوند در این آیات تاکید می کند که حتی می توانیم سرانگشت های شما را بعد از مرگ دوباره درست کنیم افزود: کسانی که قیامت را انکار می کنند افرادی هستند که گیر افتاده اند و می خواهند راهی باز کنند که از بن بست بیرون بیایند.

حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه در روایت آمده کسی که مرتکب حرام می شود ایمانش نسبت به خداوند و روز قیامت را از دست می دهد افزود: اگر مرتکب معصیت شویم ایمانمان نسبت به خداوند و روز قیامت مخدوش و کمرنگ شده است.

وی بدترین اعمال زشت انسان را انکار خداوند و روز قیامت دانست و از این موضوع به عنوان اوج آتش جهنم یاد کرد.

ضرب و جرح عمدی سومین جرمی که در کشور اتفاق می افتد

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایفی که نمازگزاران در مقابل افراد مسجدی و غیرمسجدی بر عهده دارند گفت: متاسفانه در کشور ما دومین یا سومین جرمی که اتفاق می افتد و دادگاهها را دچار مشکل و شلوغی کرده ضرب و جرح عمدی است.

وی با بیان این ضرب و جرح عمدی در برخی استانها رتبه یک وقوع جرایم و در برخی استانها در جایگاه دوم و سوم قرار دارد یادآور شد: متاسفانه گاهی به دلایل واهی شاهد ضرب و حرج عمدی میان افراد هستیم.

شهریاری با بیان اینکه زبان برای رفع مشکلات با مسالمت، تعقل، مهربانی و گذشت است ادامه داد: نماز و ایمان به تنهایی تضمین کننده حرکت انسان نیست بلکه باید این ایمان با عمل صالح همراه باشد.

وی با بیان اینکه توهین نیز جزو ۱۰ جرم اول کشور است عنوان کرد: این در حالیست که مطابق روایات اسلامی شیعه امام صادق(ع) کسی نیست که از دهانش فحش و ناسزا بیرون بیاید.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در ضرب و جرح ها شاهد هستیم که سر یک موضوع خیلی کوچک افراد نسبت به آسیب زدن به هم اقدام می کنند و سپس به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت دیه راهی زندان می شوند.

وضعیت کسب و کار و اشتغال در لرستان بسیار بغرنج است

شهریاری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران باید تبدیل به دولت اسلامی شود ادامه داد: در این راستا دولت و دولتمردان باید کار کنند تا رونق اقتصادی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه وضعیت کسب و کار و اشتغال در لرستان بسیار بغرنج است افزود: لرستان در میان سه استان محروم کشور بوده که باید مسئولان اجرایی برای ایجاد اشتغال جوانان توجه جدی تری داشته باشند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه اگر دولت اسلامی شد باید مردم هم اسلامی شوند افزود: مردم نیز باید برای رفع مشکلات موجود همکاری و مساعدت داشته باشند.

شهریاری با بیان اینکه آمار می گوید در استان لرستان آمار ضرب و جرح عمدی در رتبه دوم وقوع جرایم قرار دارد افزود: سرقت نیز در رتبه نخست جرایم رخ داده در لرستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه آمار وقوع ضرب و جرح عمدی در برخی استانها نیز نشان می دهد که این جرم در رتبه نخست قرار دارد افزود: این وضعیت را باید افراد متدین و نمازخوان تغییر دهند.

ورود سالانه هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی

شهریاری با اشاره به ورودی سالانه چهار میلیون پرونده در حوزه دعاوی غیرمالی به دستگاه قضایی تصرح کرد: علاوه بر این سالانه چهار میلیون پرونده مالی نیز وارد دستگاه قضایی می شود.

وی با اشاره به آمار ورود هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال افزود: افراد پیشکسوت، ریش سفید، نمازگزاران و معتمدین در راستای کاهش آمار ضرب و جرح مسئولیت دارند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر لزوم استفاده از قول لین و زبان نرم برای هدایت جوانان یادآور شد: القای آرامش به جوانان و جامعه در کاهش وقوع جرایم مربوط به ضرب و حرج عمدی بسیار تاثیر دارد و باید این آرامش را منتشر کرد.

پنج قاضی در کشور انفصال گرفتند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به درخواستهای مردمی برای رفع مشکل فقر و بیکاری، با بیان اینکه قوه قضائیه در کشور مسئولیت اجرایی ندارد افزود: رسالت این قوه رسیدگی به دعاوی قضایی است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در زمینه اشتغال و اقتصاد را باید مسئولان دولتی پیگیری و حل کنند افزود: طی سه دهه گذشته قوه قضائیه یکی از محروم ترین دستگاههای کشور بوده است.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخورد با برخی قضات در کشور یادآور شد: طی هفته گذشته پنج قاضی در کشور انفصال گرفته اند که خبر این موضوع را سخنگوی دستگاه قضایی مطرح کردند.

شهریاری با بیان اینکه دستگاه قضایی محدودیت هایی نیز دارد ادامه داد: تلاش می کنیم مشکلات موجود در این قوه را کم کنیم.

دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در لرستان به بهره برداری رسید

وی همچنین با اشاره به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: در این راستا دو دفتر در استان لرستان به بهره برداری رسید.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: با راه اندازی این دفاتر کار رسیدگی به پرونده ها الکترونیکی شده و از طریق پیامک زمان رسیدگی به پرونده ها اطلاع داده می شود.

شهریاری با بیان اینکه دو سال است که در تهران نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده است افزود: به مرور این دفاتر در سایر شهرستانها نیز افتتاح می شود.