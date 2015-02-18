آیین شبی با موسیقی اصیل توسط هنرمندان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه سه‌شنبه‌شب در این آیین ضمن باشکوه خواندن این اجرای هنرمندان موسیقی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان گناوه، شهرستانی است که شاخص توسعه فرهنگی را داراست.

علیرضا سبحانی با بیان اینکه توسعه فرهنگی امر ضروری برای هر جامعه ای است، گفت: این شهرستان می تواند در زمینه برگزاری باکیفیت جشنواره های مختلف هنری کشوری حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

سبحانی با اشاره به توسعه فزاینده علاقمندان به شاخه های مختلف موسیقی و وجود هنرمندان بسیار در این زمینه در سطح شهرستان گناوه بیان داشت: در زمینه موسیقی پیشرفت های خوبی داشته ایم که باید با توجه به ظرفیت موجود شاهد درخشش هنرمندان موسیقی گناوه در آینده نزدیک باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این رشته هنری امروز در این شهرستان علاقمندان بسیاری را از پیر و جوان به خود جذب کرده و ما شاهد فعالیت هنرمندان خردسال تا کهنسال در آن هستیم که این نوید آینده درخشان برای موسیقی شهرستان گناوه است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: باید بگویم که نشست امشب هنرمندان موسیقی اصیل این شهرستان، نشان دهنده بالا بودن ظرفیت های موسیقایی در این بندر کهن است.

مسئول انجمن موسیقی گناوه نیز در پایان این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشست کم نظیر و باشکوه به همت انجمن موسیقی گناوه و هنرمندان موسیقی ما که در بخش موسیقی اصیل فعالیت دارند شکل گرفت.

حسین رییسی گفت: خوشبختانه شاهد بودید که همه هنرمندان شهرستان و علاقمندان به موسیقی از این اجرای زیبا لذت بردند و امشب شب اجراهای زیبای هنرمندان موسیقی اصیل ما بود که توانست به دل همگان بنشیند.

رییسی بیان داشت: در این نشست بی سابقه ۱۱ اجرا به همراه سازهای مختلفی از جمله کمانچه، تار، سه تار، نی، ویولن و ضرب با مجری‌گری جناب ابراهیمی انجام شد که بارها این اجراهای ممتاز تحسین علاقمندان موسیقی حاضر در سالن را برانگیخت.

وی با اشاره به این اجراها ادامه داد: در اجرای نخست استاد ولی زاده و سلامی زاده در دستگاه سه‌گاه کاری اجرا کردند و سپس حامد ارجمند، ادریس جهان پناه و اردوان شکرانی کار دوم را اجرا کردند و بهادر رییسی نیز در سومین اجرا به تکنوازی سه تار پرداخت.

رییسی اضافه کرد: نسترن رییسی با تک‌نوازی ساز ویولن به همراه ضرب سلامی زاده قطعاتی را در چهار مضراب و سه گاه اجرا و سپس عباس سلامی زاده، بهزاد دشتی زاده و بهادر رییسی به اجرای قطعه ای در دستگاه ماهور پرداختند.

وی تصریح کرد: بهزاد دشتی‌زاده و بهزاد کریمی قطعه بی‌کلامی را در دستگاه ماهور اجرا کردند و در هفتمین اجرا نیز آرین مهر صلاحی خردسال ترین ویولنیست استان بوشهر به اجرای یکی از قطعات کتاب سوزوکی در گام لا ماژور و مهربانو آهو صلاحی نیز آهنگ بزندان شوشتری اثر استاد صبا و یک قطعه بداهه سرعتی را با همراهی ضرب پدر خود غلامحسین صلاحی پرداختند که این اجرای خانوادگی تحسین همگان را برانگیخت.

مسئول انجمن موسیقی گناوه گفت: در کار بعدی نیز عباس سلامی زاده ویولن، بهزاد کریمی ضرب، حامد ارجمند نی و به خوانندگی محمدرضا صفا در یک اجرای زیبا و باشکوه آهنگ گل ناز دارم مه شو تارم و یک آهنگ دیگر را اجرا و تشویق حاضران در سالن را موجب شدند.

رییسی متذکر شد: کار بعدی نیز قطعه ای بود که توسط عباس سلامی زاده ویولن و بهزاد کریمی ضرب اجرا شد که با هنرنمایی این دو تن به زیبایی هرچه تمام تر انجام شد.

وی بیان کرد: کار بعدی نیز نواختن قطعه بی کلام مجنون نبودم در درآمد دشتی با ساز کمانچه توسط یاسر حیدری و به همراهی ضرب بهزاد کریمی بود و دو قطعه ضربی دیگر علاوه بر آن توسط یاسر حیدری به علاقمندان به این ساز عرضه شد.

رییسی تاکید کرد: پایان بخش برنامه های این شب خاطره انگیز نیز اجرای زیبای آهنگ بی کلام خدا مهربونه و کوچه کرمانشاه توسط حامد ارجمند و عباس سلامی زاده با ساز نی و ضرب بود.

مسئول انجمن موسیقی گناوه در پایان گفت: امیدوارم که این اجرای زیبا توانسته باشد رضایت دوستداران موسیقی اصیل در شهرستان گناوه را فراهم کرده باشد و برنامه های دیگری از این دست ویژه موسیقی اصیل در دستور کار انجمن موسیقی گناوه قرار دارد.