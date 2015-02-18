صادرات از واردات گاز پیشی گرفت/ افزایش ۱۲میلیارد دلاری درآمد گازی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منتظر تربتی در نشتی خبری در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات افزایش ظرفیت تولید گاز ایران از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با بهره برداری از طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی و سایر پارس های این میدان مشترک تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد متر مکعب به ظریفت تولید گاز ایران افزوده شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز با بیان اینکه از محل افزایش ۲۲ میلیارد متر مکعبی تولید گاز بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بیشتر به نیروگاه های برق ارسال شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری در مجموع عرضه گاز به نیروگاه ها از مرز ۵۰ میلیارد متر مکعب عبور کند.

این مقام مسئول با اشاره به ثبت یک رکود تاریخی در گازرسانی به نیروگاه های برق در سال جاری اظهار داشت: در مجموع عرضه گاز به نیروگاه ها از ابتدای سال جاری رشدی ۴۰ درصدی را تجربه می کند که با احتساب هزینه های مصرف گازوئیل و نفت کوره در مجموع در سال جاری ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در گاز رسانی به نیرگاه ها را به همراه داشته است.

تربتی با یادآوری اینکه افزایش گازرسانی به نیروگاهها و صرفه جویی‌های ارزی حاصل از آن تمامی سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی را در مدت کمتر از یک سال بازگشت داده است بیان کرد: علاوه بر گازرسانی به نیروگاهها از ابتدای سال جاری تاکنون میزان عرضه گاز به صنایع عمده با ثبت رشدی ۱۰ درصدی حدود ۳ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران از افزایش یک میلیارد متر مکعبی صادرات گاز طبیعی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و یادآور شد: صادرات گاز کشور با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی رشدی ۸ درصدی را تجربه می کند ضمن آنکه میزان تزریق و تحویل گاز به مخازن نفتی کشور هم از ابتدای امسال افزایشی یک میلیارد متر مکعبی داشته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه یکی از سیاست گذاری های کلان انرژی کشور با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی توسعه تجارت گاز ایران است تاکید کرد: هم اکنون مراحل مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه در حال انجام بوده و پیش بینی می شود با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیتی معادل ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز به منظور صادارت گاز برای کشور به همراه آورد.

تربتی همچنین در پاسخ به مهر با اشاره به پیشی گرفتن صادرات از واردات گاز در سال جاری تاکید کرد: با توجه به افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون حجم صادرات گاز کشور ۲.۵ میلیارد متر مکعب بیش از واردات بوده و تراز تجارت گاز کشور مثبت شده است.

وی از برنامه ریزی و آغاز مذاکرات به منظور صادرات گاز ایران به عراق، عمان و امارات متحده عربی خبر داد و یادآور شد: پس از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی اولویت دوم صادرات گاز کشور به شمار می رود.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز همچنین با اشاره به تغییر آرایش شبکه گاز کشور برای انتقال گازهای تولید شده در پارس جنوبی به مبادی شمال کشور گفت: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون ۵ تاسیسات تقویت فشار گاز و بیش از ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله جدید در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران به بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است خاطرنشان کرد: برای سال آینده هم بهره برداری از خطوط لوله جدید ششم و سراسری گاز به منظور جلوگیری از حبس گازهای تولید شده در پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.