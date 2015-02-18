لزوم تسریع در طراحی و عملیاتی شدن دهکده گردشگری شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع است که قدمت آن به دوره ایلامی‌ها برمی‌گردد و در طول دو دهه اخیر با رونق تجارت دریایی صنعت گردشگری آن نیز رونق یافته است.

در طول دهه گذشته در این شهرستان علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان بخش خصوصی بخش دولتی در بحث تامین زیرساخت‌ها و احداث اماکن سیاحتی و اقامتی بسیار بد عمل کرده تا جایی که بارها مردم این شهرستان از آن انتقاد کردند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و خواست مردم شمال استان بوشهر، بالاخره در سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر، ایجاد دو دهکده گردشگری در استان بوشهر تصویب شد که یکی از آن دو در شهرستان گناوه ایجاد خواهد شد و بالاخره بذر امید مردم شمال استان بوشهر در بحث گردشگری جوانه زد.

اکنون مردم شمال استان بوشهر شامل اهالی شهرستان های گناوه و دیلم در انتظار آن هستند که مسئولان استان بوشهر مراحل انتخاب مشاور، طراحی و اجرای این طرح ملی را در شمال استان بوشهر سرعت ببخشند تا زودتر صنعت گردشگری شمال استان بوشهر دگرگون شود.

دو دهکده گردشگری در استان بوشهر اجرایی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با تصویب دو دهکده گردشگری از مصوبات سفر رییس جمهور به استان بوشهر اظهار داشت: از جمله مصوبات سفر اخیر رییس جمهور و هییت دولت به استان بوشهر تصویب دو دهکده گردشگری است که خود دولت از محل منابع ملی در زمینه بحث های زیرساختی آنها هزینه می کند.

محمدابراهیم فروزانی گفت: دولت این دهکده‌ها را به جایی می‌رساند که توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی داشته باشد که در سطح وسیع‌تر ورود پیدا کند و اینها در واقع نقاطی برای شروع کار در استان است.

فروزانی با اشاره به اینکه این دو نقطه در استان به عنوان نمونه‌ای محسوب شده که بعد در همه سکونت‌گاه‌های ما سرریز کند، بیان داشت: ما پیگیری برای گرفتن مشاور در زمینه دهکده گردشگری این شهرستان را انجام می‌دهیم ولی نیاز به نگاه، تجربه و دید کارشناسی و همکاری همه جانبه مسئولان شهرستان گناوه در ارتباط با این طرح داریم.

وی با بیان اینکه این همکاری برای این است که بتوانیم اعتبارات این نمونه را جذب کنیم، شکل داده و به پیش ببریم، ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار در بحث گردشگری نیاز به همکاری همه مسئولان است.

تلاش برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری

فروزانی اضافه کرد: صنعت گردشگری اساسا یک صنعت میان بخشی و حتی فرابخشی است و از رفتار، فرهنگ و سبک زندگی مردم تا زیرساخت هایی مثل راه، فرودگاه، بندر، کشتیرانی، چشم اندازها و صنعت مبلمان و طراحی و توسعه شهری ما و تناسبات آنها همه مجموعه‌ای را پدید می‌آورد که در نهایت انگیزه ایجاد می کند که مردم به این منطقه بیایند و در این منطقه بمانند و پول خرج کنند و یا گزینه دیگری را انتخاب کنند و همه این عوامل در گردشگری موثر است.

وی بیان کرد: نیاز به این داریم که این باور در همه بخش ها ایجاد شود، اگر بخواهیم گردشگر را جذب کنیم و ماندگاری گردشگر را در منطقه خود بیشتر کنیم که پول بیشتری خرج کند و البته این در عین اینکه یک فن است، یک هنر نیز است.

فروزانی تصریح کرد: ما مطمئنیم با توجه به اینکه ما در منطقه ای هستیم که در آن تجارت ریشه دار بوده و هست، حتما مردم در این تجارت نیز می توانند موفق باشند.

وی با اشاره به بحث تعطیلات نوروز سال آینده بیان داشت: در سال گذشته با همکاری، هماهنگی و مدیریت بسیار خوب مسئولان شهرستان در بخش های مختلف و در راس آن فرماندار گناوه و همکاران وی و هماهنگی که با استاندار داشتند، ما توانستیم که نوروز خوبی را علی‌رغم کمبود امکانات در شهرستان گناوه و استان داشته باشیم.

فروزانی تاکید کرد: امسال تا الان کل بودجه ای که به لحاظ گردشگری وجود دارد را به شهرستان گناوه اختصاص داده‌ایم و شهرستان‌های دیگر را بیشتر استان تا اندازه‌ای در کنار اعتبارات استانی هزینه داده است.

میزان حضور گردشگران در گناوه روند صعودی دارد

وی ابراز داشت: شهرستان گناوه در بحث گردشگری در استان بوشهر استراتژیک محسوب می شود و امیدواریم و امسال نیز ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور طرح ساماندهی و توسعه خدمات سفر را ویژه نوروز ۹۴ آماده کرده است.

فروزانی با اشاره به این طرح افزود: این طرح شیوه نامه ای است که در آن تکلیف کمیته ها مشخص و وظایف آنها بیان شده و حتی برنامه زمانبندی تشکیل جلسات قبل از نوروز، هماهنگی ها و احیانا منابعی که در واقع باید از طریق شورای برنامه ریزی استان در نظر گرفته شود و چگونگی آن و هماهنگی های بین بخشی، نحوه آمارگیری، فرم های آمارگیری و ارزیابی هایی که باید انجام شود و ... در این طرح آمده است.

وی عنوان کرد: با در نظر گرفتن کتابچه کاری که در دست ما است، مثل سال گذشته و حتما بهتر از آن با توجه به سفر اخیر رییس جمهور به استان بوشهر و با توجه به اینکه همه جا گفته شده که این سفر، سفر موفقی بوده است، گردشگران بیشتری وارد استان خواهند شد.

فروزانی با اشاره به حجم انبوه گردشگرانی که هر ساله به شهرستان گناوه می آیند، افزود: شک نکنید که در سال آینده گردشگران بیشتری به شهرستان گناوه و به ویژه در نوروز و البته متاسفانه فقط در نوروز با این پیک سفر، سفر خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در پایان گفت: امیدواریم که جدا از برنامه ریزی هایی که در سطح ملی و پیگیری هایی که در استان به ویژه به لحاظ نحوه سیاست گزاری در مورد بحث های نرم افزاری توریسم مثل بحث ساماندهی تعطیلات به شکلی انجام شود که ما بتوانیم از ظرفیت های خود در طول سال به بهترین نحو استفاده کنیم.

گناوه پتانسیل بالایی برای اجرای دهکده گردشگری دارد

فرماندار شهرستان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه دهکده گردشگری شهرستان گناوه اظهار داشت: واقعیت این است که امروز شهرستان گناوه به عنوان یک پتانسیل قوی در بخش گردشگری و محور توسعه در استان ما مطرح است.

عبدالنبی یوسفی گفت: از نگاه ویژه و تلاش های مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر به حوزه گردشگری و بحث کمپینگ گردشگری و تلاش فراوان وی برای تصویب دهکده گردشگری گناوه تقدیر می کنم.

یوسفی بیان داشت: مردم باسخاوت شهرستان گناوه آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران نوروزی را دارند و در این شکی نیست.

وی ادامه داد: ولی از حیث امکانات شاید ما آمادگی کامل نسبت به میزبانی از مهمانان نوروزی را نداشته باشیم و در این زمینه با محدودیت مواجه هستیم، اما تلاش هایی می کنیم که حداقل ها را با همکاری مسئولان شهرستان فراهم کنیم تا رضایت گردشگران فراهم شده و نام گناوه باز هم در راستای ترقی و توسعه بدرخشد.

زیرساخت‌های دهکده گردشگری توسط دولت ایجاد می شود

یوسفی با تاکید بر بحث گردشگری شهرستان گناوه و تصویب دهکده گردشگری افزود: طبق گفته دکتر سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قریب به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی که اگر حداقل را هم لحاظ کنیم، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دولت در بخش فضاسازی این دهکده است.

وی تصریح کرد: این سرمایه گذاری انجام می شود تا بخش خصوصی فعال وارد شود و قطعا هم انتظار داریم با تاکید ویژه ای که رییس جمهور بر بحث گردشگری استان بوشهر و اجرایی شدن پروژه ها تا پایان سال ۹۵ داشتند، شهرستان گناوه و شمال استان بوشهر به سمت و سویی در حرکت باشد که شایسته مردم این دیار است.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: این دهکده گردشگری در زمینی به مساحت هزار هکتار احداث می شود.

گزارش: حسین غلامی