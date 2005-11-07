به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد كميته ليگ استان خراسان براي ادامه رقابتهاي ليگ كه به علت آغازماه مبارك رمضان تعطيل شده بود تشكيل جلسه داد.
دراين گزارش آمده است : جلسه مذكوردرتاريخ 15 آبان ماه درمحل هيات كشتي خراسان انجام شد و طي آن براي نحوه برگزاري مسابقات تصميم گيري شد.
كشتي گيراني كه درتيمهاي ليگ كشورعضويت دارند با هماهنگي كميته مسابقات استان تنها درمسابقات ليگ حاضر خواهند شد.
مسابقات ليگ كشتي استان خراسان هفته آينده درمشهد پي گيري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد كميته ليگ استان خراسان براي ادامه رقابتهاي ليگ كه به علت آغازماه مبارك رمضان تعطيل شده بود تشكيل جلسه داد.
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