به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد كميته ليگ استان خراسان براي ادامه رقابتهاي ليگ كه به علت آغازماه مبارك رمضان تعطيل شده بود تشكيل جلسه داد.

دراين گزارش آمده است : جلسه مذكوردرتاريخ 15 آبان ماه درمحل هيات كشتي خراسان انجام شد و طي آن براي نحوه برگزاري مسابقات تصميم گيري شد.

كشتي گيراني كه درتيمهاي ليگ كشورعضويت دارند با هماهنگي كميته مسابقات استان تنها درمسابقات ليگ حاضر خواهند شد.