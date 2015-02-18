تخریب عرصه شهر «حریره» کیش/ پیگیریهای حقوقی انجام شد

عباس نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تعداد آثار تاریخی در معرض خطر تخریب در استان هرمزگان چه تعداد است، بیان داشت: بخشی از عرصه شهر حریره کیش توسط بخش خصوصی تخریب شد، مراحل قضایی و پیگیری های قانونی در حال پیگیری است.

وی نسبت به تخریب قلعه هرمز در جزیره هرمز به دلیل دپوی خاک سرخ هشدار داد و عنوان کرد: قرار گرفتن انبار دپوی خاک فراوری شده خاک سرخ به دیواره شرقی قلعه هرمز آسیب جدی وارد کرده است. علیرغم تذکرات پیاپی جهت جابه جایی این انبار هیچگونه اقدامی از سوی متولیان معدن انجام نشد. همچنین تردد خودرو های سنگین از کنار قلعه هرمز موجب ایجاد لرزش و ناپایداری در دیواره ها شده است.

نوروزی اظهارداشت: حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی تنها به عهده این سازمان نیست و تمامی سازمانها، مدیران و حتی سرمایه گذاران باید در حفظ و نگهداری تاریخ مملکت کوشا باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان تصریح کرد: اقدامات قانونی جهت جابه جایی انبار خاک سرخ صورت گرفته و در انتظار رای قضایی برای برخورد هستیم.

وی در مورد مرمت این قلعه اظهارداشت: فاز اول مرمت قلعه هرمز به اتمام رسید و به تایید شورای فنی استان رسید. اقدامات انجام شده صرفا جهت حفاظت بود، در صورت تامین اعتبار طرح مرمت طراحی و اجرا خواهد شد.