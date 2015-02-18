پایان جام هشتم بانوان با قهرمانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر روز گذشته با حضور تکواندوکارانی از 10 کشور خارجی در خانه تکواندو برگزار شد. مسئولان برگزاری این مسابقات رده‌بندی را در دو بخش رنگ مدال و ملیت اعلام کردند که در بخش ملیت، ایران با 4 مدال طلا و 48 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

فرانسه با یک نقره، یک برنز و 15 امتیاز عنوان دوم را کسب کرد و کرواسی با یک نقره، یک برنز و 11 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم‌های روسیه، افغانستان، اتریش، آذربایجان، بلژیک، ارمنستان و موناکو به ترتیب چهارم تا دهم شدند.

در بخش رنگ مدال بیمه رازی ایران با 3 مدال طلا، یک نقره و 43 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، کورش البرز با یک مدال طلا، یک برنز و 20 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و تیم فرانسه با یک نقره، یک برنز و 15 امتیاز سوم شد. تیم‌های امید ایران، کرواسی، روسیه، افغانستان، اتریش، آذربایجان، بلژیک، ارمنستان و موناکو به ترتیب در رده چهارم تا دوازدهم ایستادند.



نتایج کامل مسابقات در اوزان مختلف:

وزن 49- کیلوگرم: 1- سپیده سفری از تیم کورش البرز 2- نگار شیری از تیم بیمه رازی ایران 3- فاطمه شعبان نیا از تیم کورش البرز و فاطمه مداحی از تیم امید ایران

وزن 57- کیلوگرم: 1- کیمیا علیزاده از تیم بیمه رازی ایران 2- بهاره ندرخانلو از تیم امید ایران 3- ریحانه محمدی از تیم امید ایران و سعیده وکیلی از تیم کورش البرز

وزن 67- کیلوگرم: 1- شکرانه ایزدی از تیم بیمه رازی ایران 2- "ماگدا هنین" از فرانسه 3- "مارینا سامیک" از کرواسی و "هابی نیاره" از فرانسه

وزن 67+ کیلوگرم: 1- اکرم خدابنده از تیم بیمه رازی ایران 2- "ایوا رادوس" از کرواسی 3- "کارولین گراف" از فرانسه و "الینا ایکاییو" از روسیه



برترین ها:

تیم اخلاق: روسیه

بهترین سرپرست: تیم اتریش

بهترین مربی: مینو مداح از بیمه رازی ایران

بهترین داوران: "سلما" از اتریش و مهناز صنایع پرور از ایران

فنی ترین بازیکن: اکرم خدابنده از بیمه رازی ایران