تنزل کیفی آب سد مهاباد/ شرایط غیر قابل بازگشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع آلودگی آب سد مهاباد که به مصرف آب شرب مردم این شهرستان می رسد، طی سالهای گذشته یکی از موضوعات مورد بحث کارگروه امنیت غذایی استان بوده که متاسفانه به دلیل برخی شرایط منطقه ای این موضوع به دست فراموشی سپرده شد.

نتیجه این فراموشی و ادامه بی توجهی هم اکنون منجر به آلودگی و تنزل شدید سطح کیفی آب سد مهاباد شده که تکثیر و پروش ماهی صوف، تخلیه فاضلاب روستاهای اطراف به دریاچه پشت سد و در نتیجه رشد جلبکها در بستر دریاچه از جمله دلایل بروز این مشکل است.

تغییر رنگ ، گوارا نبودن و تغییر طعم آب دریاچه سد مهاباد هم اکنون از مشکلاتی است که در نتیجه بی توجهی ها بروز یافته است، بطوریکه بر اساس اعلام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی کاهش سطح کیفی آب به شرایطی رسیده که ممکن است شرایط کیفی آب بازگشت پذیر نباشد.

پروش ماهی صوف و تخلیه فاضلاب به دریاچه پشت سد مهاباد به گفته سرپرست اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی منجر به تغییراتی در آب شده و زمینه رشد جلبکها را در بستر دریاچه فراهم کرده است که گازهای متصاعد شده از این جلبکها منجر به تغییر رنگ و طعم آب شده است.

نسبت به توقف پرورش و تکثیر ماهی صوف، که بومی منطقه هم نیست طی سالهای گذشته از سوی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و شرکت آب منطقه ای استان هشدارهای لازم داده شده بود ولی بی توجهی به این موضوع همانند بسیاری از بی توجهی هم اکنون تبدیل به معضلی شده که نیازمند اقدامات سریع است.

این در حالی است که متاسفانه معضل کاهش سطح کیفی آب هم اکنون در رودخانه زرینه رود در جنوب آذربایجان غربی نیز مشاهده می شود و به نظر می رسد ادامه غفلت از مدیریت منابع آب استان همانند دریاچه ارومیه تبدلی به معضلی اساسی شده و برای رفع آن باید اعتبارات میلیاردی هزینه کرد.

شرایط کیفی آب دریاچه سد مهاباد غیر قابل بازگشت می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه امنیت غذایی در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به تنزل شدید سطح کیفی آب دریاچه پشت سد مهاباد هشدار داد و گفت: الان در شرایطی هستیم که ممکن است ادامه روند فعلی، شرایط لازم برای بازگشت به کیفیت مورد قبول فراهم نشود.

کیومرث دانشجو با انتقاد از اینکه متاسفانه نسبت به هشدارهای این نهاد مبنی بر توقف تکثیر و پرورش ماهی صوف در دریاچه پشت این سد، بی توجهی شده، اظهار داشت: کاهش تنزل کیفی آب با پرورش ماهی متاسفانه هم اکنون به چالشی جدی در این زمینه تبدیل شده است .

وی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر نسبت به رفع این موضوع چاره اندیشی شود که در غیر این صورت بازگشت کیفیت آب این سد به شرایط عادی غیر ممکن می شود، عنوان کرد: باید از تکثیر و پرورش ماهی صوف که بومی منطقه هم نیست در دریاچه پشت سد جلوگیری شود.

مدیر عامل شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی خواستار جلوگیری از ریختن پسماندهای غذایی به مخزن سد مهاباد و برخورد جدی با متخلفان شد و ادامه داد: پرورش ماهی در دریاچه پشت سدها به استناد قانون بر اساس شرایط زیست محیطی، با انجام مطالعات لازم و تائید اداره محیط زیست و شیلات باید انجام شود.

رشد جلبکها در بستر دریاچه پشت سد مهاباد سطح کیفی آب را کاهش داده است

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه متاسفانه ورود فاضلاب 2 روستا واقع در بالادست سد مخزنی مهاباد مشکلاتی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد کرده است، گفت: در این راستا شاهد افزایش روز افزون میزان نیترات و فسفات در آب دریاچه این سد هستیم.

پرویز آراسته با اشاره به اینکه افزایش فسفات و نیترات در آب منجر به رشد سریع جلبکها می شود، اظهار داشت: با افزایش میزان جلبکها تغییراتی در کیفیت آب حاصل شده و در ضمن شاهد تغییر رنگ آب به زردی و طعم نامناسب آب خواهیم بود که باید این موضوع هر چه سریعتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه متاسفانه در رودخانه زرینه رود در جنوب آذربایجان غربی نیز شاهد تخلیه فاضلاب به بستر رود هستیم، ادامه داد: متاسفانه در این رودخانه نیز با افزایش نتیترات و فسفات آب شاهد رشد جلبک در سطح وسیعی هستیم که ادامه این روند عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نسبت به افزایش میزان تخلیه فاضلاب روستایی و شهری به مخزن سدهای استان هشدار داد و اعلام کرد: باید طرح ساماندهی و زون بندی دریاچه پشت سدها اجرایی و عملیاتی شده و در دریاچه پشت سد مهاباد نیز پرورش ماهی صوف متوقف شود.

آب دریاچه سد مهاباد هم اکنون به مصرف اب شرب شهرستان مهاباد رسیده که ادامه روند فعلی و ادامه بی توجهی با توجه به هشدارهای داده شده از سالهای اخیر تا کنون تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

گزارش: الناز ملک زاده