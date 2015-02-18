سینمای ایران و افغانستان با چند متر مکعب عشق پیوند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش گفتگو درباره پیوندهای فرهنگی ملت ایران و افغانستان که شامگاه سه شنبه همراه با نمایش فیلم «چند متر مکعب عشق» در سالن سینما هویزه مشهد برگزار شد عوامل این فیلم سینمایی و کارگردانان سینمای ایران بر تحکیم پیوند های فرهنگی بین دو ملت تاکید کردند.

تلنگری برای مسئولان

یک مستندساز و تهیه کننده سینمایی کشور با اظهار نظر درباره این فیلم بیان کرد: دکور و صحنه پردازی در این فیلم بسیار خوب بود و این نوع فیلم ها باید یک تلنگر جدی از طریق رسانه برای مسئولان ایجا کند.

نادر طالب زاده درباره این فیلم بیان کرد: مسئولان نه تنها این فیلم بلکه خیلی از فیلم ها را باید تماشا کنند چون مسئول اند و باید پاسخگو باشند و در کار آنها هنوز کم کاری و تعارف وجود دارد.

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی نیز در این همایش بیان کرد: به جای اینکه به سمت کارهای یک طرفه برویم باید به سمت کارهای دوطرفه رفت و نگاهی نو به افغانستان داشت و این حرکت با تشکیل شورای فرهنگی مشترک بین دو کشور آغاز شده است.

سید جواد رفاهی ادامه داد: امیدواریم که این همکاری و همراهی منجر شود تا ایجاد کارهای مشترکی را تولید کنیم و با ساخت فیلم های فاخر جلوی هجوم فیلم های هندی را بگیریم

سینمای ایران ویژگی های مشترکی با افغانستان دارد

در ادامه این همایش بهروز افخمی کارگردان نام آوازه ایران بیان کرد: از تماشای این فیلم غافلگیر شدم و اعتماد به نفس فیلم ساز برایم جالب بود و این فیلم به سمت ابتذال و سفارشی کار کردن برای عده ای خاص یا جشنواره ای خاص نرفته بود و تنها حرف کارگردان را می زد لذا هم تماشاچی و هم جشنواره ها را متقاعد کرد.

این کارگردان سینمای ایران افزود: سینمای هندوستان روی تماشاگران افغانی تاثیر داشته است و این باید بررسی و مطالعه شود لذا فیلم های آتی مانند چند متر مکعب عشق باید خصوصیت ها و جذابیت هایی برای جذب تماشاگر افغان ایجاد کند.

افخکی گفت: در سینمای کشور ما ویژگی‌های مشترکی با هنر هفتم در افغانستان وجود دارد که می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر ساخت فیلم‌های مشترک این دو ملت با یکدیگر شود

فیلمی از جنس انسانیت

در ادامه این نشست تهیه کننده فیلم چند متر مکعب عشق نیز اذعان کرد: به زبان هنر حرف زدن نیاز امروزه است و تا امروز حرکت های کوچکی در این راه آغاز شده است و ادامه خواهد یافت.

نوید محمودی اضافه کرد: فیلم ما مانند قطره ای است برای دوستی بر علیه کسانی است که ملت ما را از افغانستان جدا می کنند و کارشان را نیز خوب بلدند.

وی در ادامه افزود: فیلم ما حرف انسانیت را زد و بدون قضاوت درباره مهاجرها و مهاجر پذیران، انسان بودن و در کنار هم زندگی کردن را به صورت پیام منتقل کرد و هم اکنون این حرکتی که این فیلم ایجاد کرده همچنان ادامه دارد.

این تهیه کنند سینما یاد آور شد: پس از به نمایش در آمدن این فیلم مشاور رئیس جمهور، مدیر سازمان فرهنگی، هنری و تعدادی از فیلم سازان نسبت به فیلم اظهار نظر های مثبتی داشتند و چند متر مکعب عشق در جشنواره های متعددی از جمله جشنواره کره، آلمان، هند و استونی نیز به نمایش در آمد و جوایز ارزنده ای دریافت کرد لذا این فیلم جریانی را ایجاد کرد که دلیل آن حرف انسانی فیلم بود.

نوید محمودی خاطر نشان کرد: ما همچنین فیلم را در مراسم اسکار شرکت دادیم تا صدایمان را این گونه به گوش همه مردم جهان برسانیم و این حرکت بازتاب های خوبی داشت.

وی تصریح کرد: فیلم هایی وجود دارند که تنها برای یک نقطه جغرافیایی خاص تهیه می شوند و برخی دیگر همه مردم جهان را با خود همراه می کنند و نگاه نیم جهانی دارند و هدف و نگاه فیلم ما نیز همین بود.

محمودی ابراز کرد: همچنین نمایش این فیلم را در خود افغانستان هم داشتیم ولی استقبال زیاد نبود چون افغانی ها هنوز درگیر سینماهای دیگر مثل سینمای هند هستند.

وی در پایان گفت: ما همچنین اکران های خصوصی برای هنرمندان و دانشجویان افغانی نیز داشتیم و به این وسیله خواستیم جریانی را نیز درافغانستان نیز به وجود آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بهروز افخمی کارگردان نام آوازه سینمای ایران قول داد تا در آینده فیلمی با محوریت افغانستان و پیوند های فرهنگی ایران با این کشور مسلمان به تولید برساند.

درمراسم شامگاه گذشته که با اجرای محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده اهل افغانستان در پردیس سینما هویزه مشهد برگزار شد طی مراسمی از «زهرا بهرامی» بازیگر اهل افغانستان فیلم «باران» اثر مجید مجیدی تقدیر شد.