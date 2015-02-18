لزوم کاهش بهره برداری منابع آب تجدید پذیر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب آذربایجان غربی، کل ظرفیت منابع آبی استان را ۱۷ میلیارد متر مکعب دانست و گفت: از این میزان ۶.۲ میلیارد متر مکعب منابع آب قابل تجمیع در حوزه است که بقیه به انواع مختلف از جمله تبخیر از دست می رود.

وی با اشاره به اینکه از کل منابع آب تجدید پذیر ۸۰ درصد به میزان ۴.۸ میلیارد متر مکعب مصرف می شود، اظهار داشت: از این میزان نیز ۴.۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵۰۰ میلیون متر مکعب نیز در بخش صنعت و آب شرب مصرف می شود که روند مطلوبی نیست.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه هم اکنون ۸۰ درصد منابع آب تجدید پذیر استان مصرف می شود و این در حالی است که حد استاندارد جهانی ۲۰ و حداکثر تا ۴۰ درصد، اعلام کرد: ادامه این روند ضمن بروز مشکلات فراوان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حیات را در منطقه به مخاطره می اندازد.

بهادری ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود باید در همه بخشها صرفه جویی در مصرف منابع آب تجدید پذیر اجرایی شود، عنوان کرد: در این راستا مسئولان خود باید اهمیت حفاظت از منابع آب اشراف داشته باشند غافل از اینکه در برخی موارد مسئولان نیز به اهمیت موضوع واقف نیستند.

متدلوژی نحوه برخورد با چاههای غیر مجاز ارائه شود

وی همچنین خواستار ارائه متدلوژی نحوه برخورد با چاههای غیر مجاز شد و عنوان کرد: توسعه کشاورزی در اطراف رودخانه ها غیر مجاز بوده که در این راستا نیز نیازمند توجه به معضل تفکیک محدوده اطراف رودخانه های استان هستیم که ناشی از زیاده خواهی برخی افراد است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه طی یکسال اخیر ۳۲۰ هکتار در اطراف نازلوچای ارومیه باغات جدید کشت شده و یا مزارع به باغات تبدیل شده اند، افزود: اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم باید یکسری جراحی هایی در این بخش انجام دهیم.

بهادری بر لزوم کاهش مصرف منابع آب تجدید پذیر و کاهش میزان مصرف حداقل از ۸۰ به ۴۰ درصد حداکثر استاندارد جهانی تاکید و عنوان کرد: با توجه به شرایط کم آبی دریاچه ارومیه و کاهش میزان بارشها در حوضه آبریز لزوم توجه به این مقوله ضروری است.