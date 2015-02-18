ظریف به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بلاروس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که شامگاه یکشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده بود پس از رایزنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای، باکو را به مقصد مینسک ترک کرد.

ظریف در بلاروس هم با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای جمهوری و وزیر امورخارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد و ضمن تاکید بر گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور متناسب با روابط سیاسی موجود، برای حل بحران شرق اوکراین ابراز امیدواری کرد.

وی در پایان سفر خود به بلاروس، ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در مینسک را با حضور همتای بلاروسی خود و سفرای خارجی مقیم این کشور افتتاح کرد.