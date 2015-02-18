علم بدون تزكیه قرائت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی مدیر حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران در درس اخلاق خود مطلبی بیان کرده که متن آن در پی برای علاقه مندان می آید.

علم بدون تزكیه علم نیست؛ بلكه آنچه كه ما داریم عنوان قرائت است نه علم، اما اگر تزكیه باشد علم من الله است و از طریق پروردگار عالم بر بشر وارد می شود.

اگر تزكیه باشد، انسان مشمول «رب زدنی علما» می گردد كه خود آیه شریفه مبین همین مطلب است كه علم را باید خداوند عزوجل بدهد.

حقیقت علم دست یافتنی نیست الا به اینكه باری تعالی مرحمت كند. خود تزكیه هم پیچیده شده در علم است اگر بشر تزكیه علمی نداشته باشد، طبعا گاه بعضی چیزها را به صورت ظاهر تزكیه می داند در حالیكه تزكیه نیست، گاه بعضی از چیزها را حیا می داند در حالی كه حیا نیست.