به گزارش خبرنگار مهر، سیستم خنک کننده لیزری متشکل از چندین قطعه است که به خنک سازی دستگاه های لیزری می پردازد.

خنک سازهای دستگاههای لیزری، نمونه خارجی دارند ولی به دلیل تحریم ها و مسائل دیگر به هیچ وجه وارد کشور نمی شدند، از این رو محققان در مرکز علوم و فنون لیزر ایران علاوه بر ساخت انواع لیزر پالسی، فیبری با قدرت و توان های مختلف، خنک سازهای لیزری را تولید کردند.

دانش فنی ساخت سیستم های خنک ساز لیزر توسط محققان داخل کشور به دست آمده است و از پایه کار طراحی و ساخت خنک کننده ها در کشور بوده که به نمونه های خارجی کاملا شبیه است.

این خنک کننده ها در انواع لیزرها تعبیه می شود، چرا که اگر سیستم خنک ساز نباشد، دمای دستگاه لیزر بالا می رود و قطعات تولیدی توسط دستگاه می سوزد.

لیزرهای توان 100وات و کمتر با هوا و فن خنک می شوند، ولی از 100 وات به بالا از خنک سازهایی استفاده می شود که با آب کار می کنند. به طور مثال لیزرهای دیسکی با توان لیزر 3.5 کیلووات و لیزر فیبر6کیلووات با سیستم های خنک کننده آبی خنک می شوند.

سیستم خنک ساز، از زمان شروع کار دستگاه لیزر، با چرخش آب در درون دستگاه به خنک سازی لیزر می پردازد. همچنین درهمه دستگاههای لیزری با قدرت بالا از این خنک کننده ها استفاده شده است.

این سیستم های خنک سازی می تواند علاوه بر کاربردشان در انواع دستگاههای لیزری، در بخش های مختلف صنعت نیز استفاده شوند. خنک سازها در دستگاههایی مانند پره های توربین های گازی نیروگاهها هم قابل استفاده است.