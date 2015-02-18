آموزش و پرورش کردستان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید قربانی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته اسکان و رفاه اداره کل آموزش و پرورش کردستان اظهار داشت: مقدمات لازم برای اسکان مسافران نوروزی در سطح مدارس و سایر مکان های اقامتی اداره کل آموزش و پرورش کردستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در آموزه های دینی بر تکریم میهمان و میهمان نوازی تاکید شده است، خواستار برنامه ریزی، تمهید مقدمات و همکاری کلیه دست اندرکاران امر جهت تامین رفاه مسافرین نوروزی شد و افزود: انتظار می رود که در این زمینه از تمامی ظرفیت های استان کردستان بهره برداری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درست از برنامه های اسکان نوروزی در این راستا گفت: در راستای تکریم میهمانان و لزوم هدایت دقیق میهمانان به مدارس و مراکز تحت پوشش اسکان، پیک های موتوری رایگان می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

وی بیان اینکه اسکان و پذیرش میهمانان در ایام تعطیلات نوروز به لحاظ فرهنگی دارای اهمیت فوق العاده است، یادآور شد: مسئولان ستاد پذیرش و اسکان باید به گونه ای عمل نمایند که میهمانان با دید مثبت و با خاطره ای به یاد ماندنی از استان فرهنگی ما خداحافظی کنند.

قربانی عنوان کرد: رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی در مراکز پذیرش و اسکان میهمانان، دقت در شناسایی هویت میهمانان و بررسی دقیق مدارک شناسایی آنان و رعایت شئونات اخلاقی و رفتاری در مراکز اقامتی و رفاهی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ابتدای این نشست نیز عیسی رحیمی رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش کردستان نیز به بیان گزارشی از اهم فعالیت ها و اقدامات ستاد استانی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی پرداخت و گفت: در سال گذشته ۲۲۴ مدرسه در قالب دو هزار کلاس درس پذیرای ۱۵ هزار ۱۴۷ خانوار و ۷۳ هزار و ۴۰۰نفر فرهنگی و غیر فرهنگی بوده است.