غرش ما کابوس دشمنان است/حقوق بشر غربی دیکتاتور ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی عصر سه شنبه در کنگره شهدای دانشجوی اصفهان اظهار کرد: ما امروز میهمان بیش از ۷۰۶ لاله خون رنگ دوران دفاع مقدس در این کنگره هستیم، مهمان شهدایی که اهل آسمان‌ها آنها را بهتر از اهل زمین می‌شناسند، مهمان کسانی هستیم که اگر امروز در جهان قامت برافراشته‌ایم، صاحب اعتبار و منزلتی بین‌المللی هستیم و به عنوان مستقل‌ترین کشور عالم شناخته می‌شویم به پاس خون این شهداست.

سردار سلامی تصریح کرد: چنانچه ایران را به عنوان ملتی مقاوم و سرسخت، هنرمندانی در عرصه اراده و همت می‌شناسند به خاطر وجود شهدایی بود که جان خود را نثار کردند.

وی افزود: اگر نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه و جهان شناخته می‌شود، اگر ایران را ملتی می‌دانند که در عرصه‌های جنگ، تحریم و فشار توانسته مرزهای دانش را بشکافد و به پیشرفت‌های علمی و فنی و خیره کننده‌ای دست یابد به پاس خون شهداست.

جانشین فرمانده سپاه ابراز کرد: ایران اسلامی همواره پرچم‌دار محورهای ضداستکباری و ضداستعماری و علم‌دار حق‌جویی و عدالت‌خواهی شناخته می‌شود.

وی بیان کرد: دانشجویان همواره پیروان اصیل روحانیت انقلابی و مروج تفکر بلند ولی‌فقیه در جامعه هستند.

سردار سلامی با بیان اینکه شهیدان اسرار جاودانگی ما و واژه‌های رمز و رمزگشای عزت محسوب می‌شوند، عنوان کرد: ما امروز عزت، اقتدار و توانایی خود را مدیون سرمایه‌های بزرگی چون شهیدان هستیم.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان از نسلی هستند که می‌توانند با جهاد علمی موشک‌های ماهواره‌بر را به آسمان بفرستند، گفت: در شرایطی ماهواره را به فضا فرستادیم که برای دستیابی به فناوری و علم آن تحت سخت‌ترین تحریم‌ها از سوی دشمن بودیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران اظهار کرد: دانشجویان کسانی هستند که ما را در جهان به عنوان کشور دارنده علم و فناوری انرژی هسته‌ای معرفی کرده‌اند، دانشجویان کسانی هستند که موشک‌های بالستیک را می‌سازند و اهداف دشمن را با بالاترین دقت نابود می‌کنند.

سردار سلامی در ادامه با اشاره به اینکه دانشجویان ما از همان نسلی هستند که در امتداد جهاد علمی گام برمی‌دارند و دستاوردهای بزرگی را به ثمر نشانده‌اند، گفت: امروز اوج قدرت علمی و فنی دانشجویان ترس را بر تن دشمنان اسلام و ایران انداخته است.

وی با بیان اینکه استقلال ما به تفکر و اندیشه است و امروز دانشجویان باید بدانند تفکر آنها نباید مورد اصابت غربیان قرار بگیرد، تصریح کرد: غرب و نظام استکباری به دنبال آن است که جوانان را به گونه‌ای مهار و کنترل کند که آن‌گونه که خود می‌اندیشد آنها نیز بیندیشند.

سردار سلامی ادامه داد: امروز راهبرد دنیای استکبار و نظام سلطه تسخیر دل و ذهن جوانان و به خصوص دانشجویان است آنها در پی حذف ارزش‌های اسلامی و باورها و اعتقادات دانشجویان مسلمان ایرانی هستند.

وی ادامه داد: دشمنان فکر می‌کنند حق‌ وتو، بمباران شیمیایی هیروشیما و کشتار مسلمانان برای آنها امتیاز و یک حق شمرده می‌شود و این مکتب سیاسی غرب است.

سردار سلامی افزود: کسانی که با تفکر سیاسی، غرب را به عنوان اندیشه نو سیاسی مطرح می‌کنند بدانند آنها حامی و مبلغ دیکتاتوری هستند و این منطق سیاسی غرب است.

وی با بیان اینکه غرب داشتن بیش از ۲۰۰ بمب هسته‌ای را حق خود می‌داند ولی تاب و تحمل اینکه مسلمانان انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشند را ندارد، گفت: در اندیشه غرب پست‌ترین رفتارها به عنوان شیک‌ترین و مدرن‌ترین رفتارها محسوب می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران عنوان کرد: در غرب حقوق بشر مفهومی ویران شده‌ای دارد، از حقوق بشر در جهان غرب دیکتاتوری ساخته شده و به جهان صادر می‌شود این تفکرات شوم با هیچ جنبه‌ای و فطرت انسانی سازگار نیست.

وی متذکر شد: انقلاب ما انقلابی برای اقتصاد، فرهنگ، سیاست، آزادی و اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بود، مردم ایران چقدر زیبا قدرشناس آرمان‌های این انقلاب شکوهمند هستند.

سردار سلامی تاکید کرد: ملت ایران با هدایت رهبری در شرایط ناهمتراز قدرت ایستاد و اراده خود را بر نظام سلطه تحمیل کرد که این حاصل خون شهیدان ماست.

وی با اشاره به بسیاری از دستاوردهای علمی حاصله در طول ۳۶ سال گذشته و دستیابی به بالاترین علوم و فناوری در صنعت‌هایی چون هوا فضا و پزشکی هسته‌ای، گفت: همه این ثمرات در شرایطی حاصل شده است که در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارها از سوی دشمن بودیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز جبهه‌های ما آن سوی مرزهای فعلی جغرافیایی ما امتداد یافته است، اظهار کرد: ما امروز توانایی دفن سیاست‌های دشمن را داریم و یک لحظه غرش ما کابوس دشمنان است.

وی خاطرنشان کرد: به برکت حمایت‌های مادی و معنوی نظام جمهوری اسلامی ایران نظام سوریه به عنوان محور مقاومت و لبنان و فلسطین به عنوان جبهه‌های مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و قد بر افراشته‌اند و این برکات و دستاوردها با وجود آن است که اراده آمریکا و ابرقدرتان چیز دیگری بود.

سردار سلامی با اشاره به اینکه حزب‌الله رشد کرده، حاکمیت سوریه پابرجاست، عراق پیروز شده و انقلاب‌های مردمی در یمن و بحرین در حال وقوع است، گفت:‌ همه موارد حاکی از اراده نظام ایران در مقابل استکبار جهانی است.

وی عنوان کرد: نظام ایران در حال حاضر نقش اول را در صحنه منطقه بازی می‌کند، نفوذ ایران در منطقه و جهان فضای تنفس آمریکا را تنگ کرده است و نظام سلطه را دچار سرگردانی ساخته است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران اضافه داشت: امروز دیگر قواعد دوستی و دشمنی در جهان اسلام را آمریکاییان تعیین نمی‌کنند و حداکثر نقش آنها به عنوان یک بازیگر از میان چند بازیگر در میدان است.

وی تصریح کرد: فصل زوال و اضمحلال دشمنان فرا رسیده و آنها مسیر سقوط را می‌پیمایند، امروز دستان نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا پر است و قدرت بی‌رقیبی در منطقه است.

سردار سلامی یادآور شد: هیچ جای جهان دیگر مامن سیاسی آمریکا و غربیان نیست و این به واسطه حضور باشکوه و عظمت ملت ایران به تبعیت از ولایت فقیه، تکیه به اسلام و وحدت و همبستگی است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در پایان بیان کرد: امروز از چنان قدرتی برخوردار هستیم که قادر به دفاع کردن از ارزش‌های اسلامی خود در مقابل هر قدرتی، با هر مقیاسی، با هر محدوده و در هر جنگی هستیم ما امروز از مرحله آسیب‌پذیری در مقابل دشمنان گذشته‌ایم.