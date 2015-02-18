کاهش۳۱ درصدی بارش ها در استان کرمانشاه/ بحران کم آبی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای آب شهرستان کرمانشاه، میزان بارندگی ها در استان از ابتدای سال زراعی را ۲۱۷ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان بارندگی ها ۳۱۳ میلیمتر بوده شاهد کاهش ۳۱ درصدی بارش ها بوده ایم.

وی افزود: میزان بارش ها در شهر کرمانشاه نیز ۱۵۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با ۲۶۸ میلیمتر سال گذشته ۴۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

قاسمی گفت: با توجه به پیش بینی های انجام شده و برآورد ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در فروردین ماه سال آینده میزان بارش ها در استان تا پایان این ماه به ۳۵۰ میلیمتر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بر جدی بودن بحران آب در کشور و استان تاکید کرد و گفت: باید با اقدامات اصولی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری با این بحران مقابله کرد.

وی در خصوص ریزگردهایی که طی یک هفته استان کرمانشاه را فرا گرفته بود، نیز گفت: این ریزگردها منشا خارجی نداشته و این پدیده از حورالعظیم در خوزستان شکل گرفته بود.

قاسمی در رابطه با پیش بینی های ماهانه هواشناسی در استان نیز، اظهار داشت: این پیش بینی ها به درستی انجام شده است و پیش بینی ورود سیستم های بارندگی به استان در بهمن ماه به دلیل عدم پیش بینی پدیده گرد و غبار صحیح نبود.

وی گفت: اداره ‌کل هواشناسی استان امکان پیش‌ بینی‌ های سه ماهه با دقت بالای ۶۰ درصد و پیش‌ بینی ‌های شش ماهه با دقت ۵۰ درصد را دارد.