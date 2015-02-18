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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۷

فوری/

حمله داعش در نزدیکی اربیل دفع شد

حمله داعش در نزدیکی اربیل دفع شد

رسانه های عربی از دفع حمله گروه تروریستی داعش به نزدیکی اربیل خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای مردمی منطقه کردستان عراق به کمک نیروی هوایی، حمله گروه تروریستی داعش به اطارف اربیل (در منطقه کردستان عراق) را دفع کردند.

تاکنون جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.

کد مطلب 2500064

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