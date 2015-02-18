حمله داعش در نزدیکی اربیل دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای مردمی منطقه کردستان عراق به کمک نیروی هوایی، حمله گروه تروریستی داعش به اطارف اربیل (در منطقه کردستان عراق) را دفع کردند.

تاکنون جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.